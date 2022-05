“El guión decía ‘escena de sexo’, no decía ‘llegás, lo acaricias y le pasas la lengua por la panza’. Nunca había actuado. Yo tenía una vergüenza bárbara y no podía sacarme la remera. Llegué y pensé que tenía que ponerme una bombacha re linda”, comenzó detallando la artista. Luego, agregó: “Tenía que hacerme un poco la rea porque al pibe lo veía re tranquilo. Pensaba que si actuaba bien iban a pensar que me gustaba de verdad y si actuaba mal me iban a bardear”.

En ese sentido, La Joaqui añadió: “Encima este pibe actúa con chicas despampanantes, si me quedaba en ropa interior había menos carne que huevo frito. Pero agarré coraje, yo en bombacha y él en boxer”. Sin embargo, el director buscaba realismo en la escena por lo que le pidió a ambos que se queden totalmente desnudos.

“Ahí le dije a Nico que tenía miedo y que me daba vergüenza. Él me dijo que me anime para mostrar que era profesional. Después me dijo que ‘ya había visto a muchas chicas sin remera’, y más nerviosa me puse”, contó entre risas. “Finalmente, nos animamos y a él le hicieron ponerse una media, como para evitar el roce”, agregó.

Para finalizar, la cantante trapera concluyó: “De repente Nico me preguntó qué música me gusta escuchar. Yo le dije que Los Redondos y entonces él pidió ‘pónganle a la piba Los Redondos’. Ahí cambió la vibra, al día de hoy escucho eso y me acuerdo. La escena nos salió a la primera, menos mal”.