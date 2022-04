No hay dudas de que Nathy Peluso es la chica del momento y que su carrera atraviesa un momento súper especial. Previo a su show en Coachella, la cantante argentina encendió las redes con una foto ultra osada y por más hot.

Una joven denunció en redes sociales que fue rechazada por una aerolínea a causa de su peso. En las últimas jornadas, contó, participó de una entrevista de trabajo en una importante empresa donde cumplía todos los requisitos, pero igual no quedó. Según la reclutadora no había problemas en su inglés, sino que la excusa fue que no daba con la talla.