Cristina Kirchner se internó en el Sanatorio Otamendi para ser operada

Cómo encontrar pareja por internet Novedades Del Sur Interés General 03 de noviembre de 2021

Desde hace varios meses, en redes sociales se ha visto un gran crecimiento de las relaciones a distancia. No solo no tenemos tiempo para hacer nuevos amigos, sino que es casi imposible relacionarse en persona. Es así como las páginas de citas han ganado bastante popularidad, convirtiéndose en una de las soluciones para que no se extinga la población. ¿Vale la pena tener citas por internet?