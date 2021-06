Santa Fe pretende subir a 50 mil las dosis aplicadas por día

“Habíamos preparado un operativo exigente y era de 100 mil vacunas por semana, hoy se está colocando 210 mil en esa cantidad de días y estamos preparados para más. Actualmente estamos en 35 mil por día y vemos que hasta 50 mil podemos llegar a medida que arriben las vacunas”, afirmó ayer la ministra de Salud, Sonia Martorano.

La titular de la cartera sanitaria santafesina participó en la tarde de este martes del Consejo Federal de Salud junto a la ministra nacional Carla Vizzotti y sus pares provinciales, evento en donde se repasó la situación epidemiológica del país.

En ese marco, Martorano explicó que en Santa Fe “los equipos territoriales han estado trabajando en rastrillajes de manera tal de poder encontrar a aquellas personas que quizás no tenían la información suficiente o no sabían cómo anotarse. Todos aquellos de más de 60 o que tenemos adscriptos con comorbilidades, los hemos registrados y a partir de mañana estaremos yendo al barrio, in situ, a colocar la vacuna y a hacer el registro pertinente”, continuó.

“Esto es muy importante porque si bien el sitio web permite la transparencia de que todos se anoten, tenemos que tener en cuenta que quizás algunos no tengan esa accesibilidad o información. Por ello, este trabajo territorial ha sido maravilloso. Agradecemos a los equipos que han podido detectar a todas estas personas, inscribirlas y a partir de hoy estamos vacunándolas en territorio”, agregó.

“En estos momentos con 35 o 40 mil por día estaríamos cubriendo un buen número semanal en base a la llegada, pero, de requerirse, podemos generar aumento de actividad, dado que hemos generado más puestos, más capacitación, y el personal de enfermería, de voluntariado, ha mostrado una gran adhesión, gran compromiso, pasión y vocación que debemos agradecer porque sin los vacunadores esto sería absolutamente imposible”, finalizó.