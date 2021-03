APERTURA 34° PERIODO DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL-Discurso Norberto R. Gizzi

El 2020 estuvo marcado por una pandemia a nivel mundial, que nos movilizó como sociedad y cambió rotundamente nuestros hábitos y nuestra forma de vida.

Esta pandemia también afectó nuestros planes de gobierno como así también los objetivos que teníamos proyectados. Desde el 19 de marzo, cuando el presidente de la Nación anunció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, debimos adaptarnos a las disposiciones nacionales y provinciales y cambiar radicalmente el rumbo de nuestras metas en pos de cuidar la salud de todos los cañaseños.

Desde ese entonces, junto a los integrantes del Gabinete y de las distintas Secretarías y áreas del Municipio más el apoyo de instituciones intermedias y de todo el personal de salud, tanto del sector público como privado, nos pusimos a trabajar intensamente junto a ustedes a través del Comité de Crisis para estar a la altura de las circunstancias y afrontar de la mejor manera la situación epidemiológica ante un virus que era desconocido.

Atravesamos momentos de mucha incertidumbre. Momentos donde el tiempo se detuvo, las relaciones familiares y afectivas se vieron afectadas y las actividades económicas se paralizaron. Pero no nos doblegamos. Al contrario, redoblamos el esfuerzo y, fundamentalmente, contamos con el apoyo y el buen comportamiento de todos los vecinos de la ciudad ante las medidas impuestas para poder hacerle frente al Covid-19.

Con el correr de los meses y gracias al compromiso y responsabilidad de toda sociedad, los casos de Coronavirus tuvieron un leve descenso y eso nos permitió reactivar lenta pero progresivamente diferentes actividades y encausar nuestros objetivos y proyectos planificados.

Hoy nos encontramos ante un presente más alentador, pero no debemos descuidar todo el esfuerzo realizado ya que la pandemia sigue estando entre nosotros. Tanto yo como el grupo de personas que me acompañan estamos con más fuerzas y energías que nunca para afrontar este nuevo año, seguir cuidando la salud de todos los ciudadanos y, a su vez, continuar gestionando para poder concretar los proyectos que nos propusimos como gobierno en el inicio de mi tercera gestión como intendente, con la firme convicción de que queremos lo mejor para los vecinos de Villa Cañas.

La Secretaría de Acción Social ha trabajado a diario para dar respuestas a la emergencia sanitaria y a las problemáticas sociales y económicas que se profundizaron en el contexto de pandemia que transitamos. Siempre con la impronta del trabajo en red, con una continua propuesta de labor conjunta y dialogo directo con instituciones educativas, instituciones intermedias locales, organismos provinciales y nacionales y la mirada interdisciplinaria de los integrantes de los distintos equipos técnicos.

Se abordó la emergencia sanitaria conjuntamente con la autoridad sanitaria local, el SIES 107 y los referentes de centros de salud privados, trabajando en la adecuación de los protocolos establecidos por la autoridad nacional y provincial al ámbito local; primeramente con el objetivo preventivo, aplicando las medidas de aislamiento y seguimiento de personas que arribaban a la localidad desde destinos considerados de riesgo y posteriormente en la detección y seguimiento de casos positivos de Covid-19.

En ese orden, y previendo situaciones que iban a requerir celeridad en el diagnostico se gestionó un convenio con un laboratorio privado de la ciudad de Venado Tuerto, concretamente Laboratorio Fox, que nos permitió generar un circuito de diagnóstico que acompañara y descomprimiera la demanda del efector público y nos permitiera una rápida respuesta en casos de pacientes de riesgo, adultos mayores geriatrizados, trabajadores esenciales de los servicios de salud y de seguridad. Contamos para ello con la colaboración incondicional de profesionales médicas y enfermeras que se capacitaron para concretar la toma de muestras y lo hicieron en el domicilio de cada uno de los pacientes cada vez que fue necesario. Se recibió en estas situaciones el aporte de distintas instituciones, incluidas empresas locales, que cubrieron los costos de los testeos ante casos sospechosos de integrantes de su personal y destinaron también sus recursos para solventar testeos en situaciones sociales complejas. Siendo necesario remarcar la articulación lograda con las empresas e instituciones locales en la prevención y abordaje de casos.

Fue necesaria la adquisición de insumos de bioseguridad para dotar al personal esencial de la comunidad de los equipos de protección personal necesarios, así se asistió al personal de salud, de las fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, residencias de adultos mayores y los equipos de trabajo del municipio que sostuvieron sus funciones por resultar esenciales.

Durante el inicio de la pandemia en nuestra región y tomando la referencia de países y ciudades que se vieron afectadas más tempranamente, se extremaron los recaudos en los centros residenciales para adultos mayores. Se convocó a los coordinadores de cada centro y se trabajó sobre las medidas de prevención y abordaje, tanto con el personal como con los familiares de los residentes. Se proveyeron insumos a estos espacios ante la faltante de los mismos y se acompañó cada situación en particular, dado que la complejidad en estos sitios ha sido mucho mayor.

En el mismo sentido y al momento de montar los centros de aislamiento, se previó la necesidad de contar con espacio físico, mobiliario y personal adecuado para eventuales situaciones de contagio en las instituciones geriátricas y se emplazó un espacio alternativo en las instalaciones del Club de los Abuelos. Ello permitió, en los casos en que se produjeron contagios en hogares para adultos mayores, aislar a los pacientes sintomáticos garantizando todos los cuidados que requirieran y evitando la saturación del efector de salud cuando no existía criterio de internación. A tales fines se trabajó en comunicación constante y de manera articulada con los referentes de la Dirección de Auditoria Médica del Ministerio de Salud y la Dirección de Adultos Mayores de Ministerio de Desarrollo Social, la autoridad sanitaria local y médicos de cabecera de los residentes.

En relación a la instalación de los centros de aislamiento, se montaron tres (3) centros, uno destinado a abordar la contingencia de los geriátricos y los dos restantes para aquellas personas que no tuvieran la posibilidad de cumplir con el aislamiento en su domicilio. Se trabajó a tales fines con el aval del Ministerio de Salud y Protección Civil de la provincia y con la colaboración de instituciones locales que cedieron sus instalaciones como el Club Argentino de Servicio, el Club de Leones y el Club de los abuelos y también empresas locales, instituciones, grupos de trabajo y vecinos que donaron insumos, mobiliario, ropa de cama. A ello se le sumó el personal de seguridad a cargo del monitoreo permanente del lugar, el personal de salud que realizaba los controles diarios de los residentes, el personal a cargo de la limpieza de los espacios y en los puestos de aislamiento de adultos mayores se requirió la asistencia permanente de cuidadores.

En conjunto con el área social del hospital local y con la supervisión de los profesionales médicos se generaron dispositivos de seguimiento y asistencia para los pacientes y para quienes resultaran ser contactos estrechos durante todo el período de aislamiento indicado por protocolo. El abordaje no sólo se centró en las cuestiones sanitarias, sino también en lo socio económico y lo anímico, contando para ello con la asistencia del servicio de salud mental local y del gabinete psicopedagógico.

Comenzamos rápidamente a dar respuestas a la emergencia social y a los sectores más afectados por las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que implicó medidas de cierre y suspensión de actividades, situación que impactó rápidamente en términos económicos no sólo en los sectores más vulnerables sino también en grupos familiares que en la habitualidad logran resolver por sí mismos las necesidades elementales e implicó dar una respuesta urgente para que pudieran cubrir las necesidades básicas, principalmente lo relativo a la alimentación, generando un sistema de provisión de alimentos secos, que incluyó también a los niños, niñas y jóvenes que previo al cierre de los centros de día, concurrían a diario a éstos espacios y recibían allí su desayuno y almuerzo.

Si bien la emergencia sanitaria puso al Covid como eje central de trabajo, fue necesario poder corrernos de allí y seguir abordando otros aspectos como el acompañamiento en situaciones de enfermedades crónicas, la necesidad de llegar a un diagnóstico adecuado y precoz en caso de pacientes oncológicos, los controles de embarazo, la salud mental, las situaciones de violencia que requirieron también de continuidad y celeridad porque son circunstancias que de no ser atendidas o de hacerlo a destiempo pueden generar mucho daño e influir negativamente en la calidad de vida de las personas. Para poder dar respuesta ante estas situaciones y ante la imposibilidad inicial de desarrollar el trabajo social de manera presencial en las instalaciones del Municipio, se habilitó un número de guardia de la Secretaría de Acción Social con atención las 24 horas, que nos permitió mantener el vínculo con los grupos en riesgo y poder brindar respuestas acordes a cada caso concreto.

La pandemia por Covid 19 pasó a ser el principal tema a abordar y tratándose inicialmente de un virus nuevo, donde el desconocimiento y la desinformación estuvieron también presentes, se consideró idóneo contar con el asesoramiento de profesionales especializados y en ese sentido recibimos la colaboración de la Medica Pediatra e Infectóloga Dra. Andrea Uboldi, integrante del comité de expertos, quien nos ha acompañado durante la evolución local de la pandemia, y ha ido marcando cada una de las etapas de la enfermedad como así también pautas y alternativas claras para optimizar los recursos humanos y materiales, asistir correctamente a los pacientes y evitar el riesgo de contagio. La Dra. Uboldi ha estado a disposición y ha sido órgano constante de consulta para los profesionales de la salud de nuestra ciudad.

En relación a los niños, niñas y jóvenes ha sido una constante preocupación el impacto que produce la reclusión, el cierre de las escuelas, la falta de integración con sus pares, la imposibilidad del juego al aire libre, la interrupción de sus rutinas. Esta preocupación se planteó y fue abordada por las médicas pediatras que mantuvieron una participación activa en el marco del Comité de Crisis local y se convocó también a la Licenciada en Psicopedagogía Liliana González, quien mantuvo un intercambio con profesionales de la salud, docentes y familias, marcando estrategias de acompañamiento y contención para los más chicos.

La pandemia afectó sin dudas y entre otras cosas, el acceso a la educación, pese a los esfuerzos del personal docente que implementó alternativas diversas para sostener el contacto con los alumnos y sus familias, la pandemia propició el incrementando de la desigualdad en el acceso a la misma.

En una primera instancia la mayor preocupación que compartimos desde el gobierno local con las instituciones educativas tenía que ver con cubrir las necesidades elementales de los más pequeños, lo relativo a la alimentación y también a la salud. Posteriormente, habiendo podido dar respuesta a esas urgencias y con la flexibilización de algunas actividades era prioritario entonces resolver lo relativo al acceso a la virtualidad, elaborando, a partir de la iniciativa de una profesora de nuestra localidad, un dispositivo de conectividad que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Día Madre Teresa de Calcuta y estuvo a cargo del personal docente y asistentes que se desempeñan habitualmente en los centros barriales y que fue posible gracias a la articulación con cada una de las instituciones educativas, que además pusieron a disposición de éste espacio sus equipos de informática. De este modo logramos a través del trabajo conjunto acompañar y acercar a alumnos que no habían podido desarrollar previamente las propuestas pedagógicas que requerían de la virtualidad.

Durante el periodo correspondiente al receso de verano se trabajó a través de la Comisión del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) con las escuelas locales y con las comisiones cooperadoras de cada una de ellas en el acondicionamiento de las mismas, la evaluación de los espacios físicos en relación a las dimensiones, ventilación y sanitarios y las eventuales remodelaciones que resultaban de relevancia para el retorno a la presencialidad en un contexto de pandemia. El aporte sostenido del FAE y en término, la evaluación proporcionada que lleva adelante la comisión en ocasión de cada entrega respecto a las necesidades planteadas, sumada a la solidaridad y colaboración recíproca entre las instituciones y los fondos provenientes del Ministerio de Educación, permitieron tener los edificios escolares en condiciones para el retorno a la presencialidad de los alumnos cañaseños.

Previo al retorno a las aulas, y de cara a posibles situaciones de contagios en los ámbitos educativos o respecto de alumnos y personal docente o de asistentes escolares y tomando las disposiciones del Ministerio de Salud y del Consejo Federal de Educación se articuló el trabajo entre las instituciones educativas, el sistema de salud local y la secretaria de acción social, logrando consensuar criterios claros de abordaje y seguimiento ante eventuales situaciones de contagio.

Con el retorno a la presencialidad se dará inicio durante el período en curso a las actividades en los Centros de día, habiendo establecido un protocolo acorde a las medidas preventivas necesarias y habiendo adaptado la organización en grupos y burbujas a la dispuesta por las instituciones educativas. Esto nos permitirá retomar el acompañamiento de los niños, niñas y jóvenes en su trayecto educativo, pero también nos permite recuperar el vínculo con los más chicos, conocer de manera directa las problemáticas que atraviesan y mantenernos cerca para contener y asistir a las familias que resultan más vulnerables.

Anteriormente mencionamos la importancia de la Interdisciplina en el trabajo diario de la Secretaria de Acción Social y debemos remarcar el aporte que brinda el equipo de profesionales del Gabinete Interdisciplinario Municipal, que este año en afrontará un enorme desafío en la eventual vuelta progresiva a la “normalidad”. Tras varios meses de distanciamiento social, un nuevo esquema en el desarrollo de las actividades y un panorama social y económico complicado, cuidar el bienestar emocional es urgente y por ello y previendo el incremento en la demanda de atención hemos decidido fortalecer este grupo sumado nuevas profesionales al equipo de trabajo.

Otro de los espacios que retoma sus actividades y abrirá las puertas a sus operarios será el Taller Protegido Ilusiones, que durante esta cuarentena se vio obligado a funcionar únicamente con la presencia de las coordinadoras, no pudiendo concurrir los operarios, no por la situación de discapacidad de cada uno de ellos sino por las condiciones de comorbilidad que padecen ellos o sus familiares convivientes.

Sobre finales del año pasado y siendo evidente el descenso de la curva de contagio en nuestra ciudad y en la región, se planteó fuertemente la posibilidad de retomar el taller de equinoterapia atento los beneficios terapéuticos que genera esta actividad, no sólo en la salud física sino también emocional. Era necesario darle continuidad a este espacio y brindar también una posibilidad recreativa para las personas con discapacidad que se vieron altamente afectadas por la reclusión que generó la cuarentena. Fue por esto y por ser una actividad al aire libre, que permite cumplir con las medidas preventivas, que el taller se sostuvo durante todo el período estival, logrando continuidad hasta la fecha.

Indudablemente una de las principales preocupaciones de la comunidad es la salud pública, hemos vivido este último año con inquietudes, incertidumbre, limitaciones de toda índole. La pandemia ha provocado que las personas hayan tenido que modificar su estilo de vida. Para reducir la posibilidad de transmisión de la enfermedad del COVID-19, las autoridades nacionales dispusieron inicialmente el aislamiento preventivo y obligatorio y posteriormente el distanciamiento preventivo, lo que implicó que la población se mantenga en sus casas. Esta medida de carácter preventivo en el contexto del covid 19 generó como contrapartida que muchas personas se hayan visto afectadas por el drástico cambio de vida y, sobre todo, porque hemos perdido competencias para socializar y realizar nuestras actividades de disfrute.

En materia de Obras Públicas proyectamos, gestionamos y trabajamos con el objetivo de brindarles a los vecinos de la ciudad obras que signifiquen una mejor calidad de vida.

Este año, con fondos genuinos del Municipio, apostaremos fuertemente a la puesta en marcha de una planta hormigonera, con el objetivo de continuar pavimentando calles y realizar cordón cuneta.

A la adquisición del camión hormigonero, le sumamos este año, a través de licitación pública, todas las maquinarias necesarias para su funcionamiento, mientras que en los últimos meses comenzamos con el armado de la planta en un predio lindante a la Ruta 94 y Avenida 64.

Luego apostaremos a la mano de obra municipal para que la ciudad tenga más arterias pavimentadas.

En ese sentido y escuchando las necesidades de los vecinos, también tenemos proyectado un plan de bacheo en diferentes calles de la ciudad que requieren una solución inmediata.

En los últimos meses del año pasado ejecutamos la pavimentación de dos cuadras completas: calle 60 entre 59 y 61; y calle 69 entre 50 y 48. También pavimentamos media calzada que estaba muy deteriorada; se trata de calle 53 entre 66 y 68, en el Barrio Plan Vea, donde también se realizó el cordón cuneta nuevo.

Otro de los planes para este 2021 tiene que ver con la construcción de dos nuevas rotondas, apuntando al reordenamiento del tránsito. Una está proyectada en el acceso principal a nuestra ciudad, en Ruta Provincial N° 94 y Avenida 50; y la otra en Avenida 51 y calle 54.

Además, continuaremos dotando de infraestructura a los barrios pertenecientes al Programa Municipal Primer Terreno para la Construcción de Vivienda Propia, con cordón cuneta, estabilizado granular, arbolado, red de agua, red de cloacas e iluminación.

Si bien el 2020 fue un año atípico para todos, desde la Secretaría de Servicios Públicos se trabajó y se trabaja adecuándonos a los tiempos de pandemia y a los correspondientes Decretos de Necesidad y Urgencia, en base a protocolos establecidos buscando no frenar las actividades del área.

Con respecto al alumbrado público, se dio inicio a un plan de mejoras en la iluminación de la localidad. Se reemplazaron focos comunes por luminarias led en distintos puntos de la ciudad y en la plaza 9 de Julio. La implementación de tecnología led permite ahorrar energía, tienen mayor duración y reduce la contaminación ambiental.

En cuanto a los caminos rurales, sabemos de la importancia del mantenimiento de las diferentes trazas para el desarrollo de una correcta actividad agropecuaria. Es aquí donde nos vimos más afectados debido a la rotura de dos motoniveladoras. Sin embargo y a sabiendas de que la realización del mantenimiento y alteo de los mismos nos podía llevar más tiempo del estipulado, redoblamos el esfuerzo y seguimos trabajando con la motoniveladora restante, por momentos afectamos maquinaria destinada a tareas en calles de la ciudad, y también decidimos alquilar una motoniveladora para poder suplir las necesidades en las zonas más afectadas.

En zona rural también se realizaron limpiezas de canales laterales en diferentes puntos, para lograr una mejor circulación de agua por los mismos.

Con respecto al trabajo del equipo vial, y para preservar la maquinaria pesada, se adquirió una niveladora de cunetas, con el fin de evitar exponer las motoniveladoras a trabajar en las mismas y, de esa manera, reducir el número de roturas. Además, esta nueva máquina permite trabajar de forma alternativa con vertedera y discos.

De manera continua seguimos trabajando en el desmalezado y limpieza de canales, donde utilizamos retroexcavadoras, motoniveladoras y operarios con moto guadañas, hacha y machetes para mejorar el escurrimiento del agua desde la ciudad a los canales principales de desagüe.

Entre otros, se trabajó en el canal de la avenida 51. En esta arteria se realizó la nivelación de la banquina con el fin de impedir que el agua quede en la traza, lograr mejorar las condiciones de transitabilidad y disminuir el riesgo de accidentes.

También se abordó el canal de calle 49, aledaño al ferrocarril y paralelo a ruta angosta, desde calle 32 hasta la desembocadura al canal de desagüe. Además, se trabaja continuamente en el canal comprendido desde calle 36 hasta avenida 64, colectora calle 71, y su correspondiente desvió hacia el cementerio local, como así también en cunetas dentro de la ciudad para una mejor conservación de las mismas.



Desde Espacios Verdes y Arbolado Público se realizó la forestación de la vía de la salud, se implantó una cortina forestal en la plaza “Guillermo Alós” en el límite con la ruta 94, se parquizó el predio del Ferrocarril desde calle 70 hasta Ruta 94 con especies autóctonas aprovechando espacios verdes para generar pulmones con árboles en la entrada de nuestra ciudad. Además, se continuó con la parquización de la plaza del Barrio Los Nogales.

Como todos los años se siguen reponiendo árboles en alineación de veredas cambiando algunas especies para que se adapten mejor al ambiente en el cual tienen que crecer.

También se realizó la plantación de ejemplares frutales en la plaza “Malvinas Argentinas”, en el cantero lindante a la terminal de Ómnibus de la localidad y en las plazas “Siso”, “Luis Lavelli” y “Los Nogales”.

En lo referido a aplicaciones, se compró una nueva máquina para la aplicación de producto inocuo para el control de orugas que se conocen vulgarmente como gatas peludas, lo que, sumado a un inicio más temprano del tratamiento, permitió realizar dicho trabajo con mayor eficacia.

En cuanto al control de mosquitos, siempre después de una lluvia se innovó en la aplicación de un producto biológico para el control de las larvas y evitar que continúe la propagación y cortar su ciclo. Continuamos, a su vez, con la termo niebla utilizada años anteriores, lo que mostró mayor eficiencia contra dicho insecto. Y se implementó la desratización en lugares claves.

Desde esta área también tenemos proyectado mudar el vivero local y construir uno más grande, lo que nos va a permitir poder sustentarnos a nosotros mismos, y trabajar con la comunidad, en lo referido a plantines y arbolado.

Además, estamos trabajando en el plano, presupuesto y disposición de una nueva plaza, para su puesta en valor, en la zona del barrio Los Nogales, en calle 50 y 41.



A nivel riego tenemos proyectado reemplazar los tractores con tanques por camiones, los cuales son más agiles, nos permitirá cubrir con más eficacia las demandas de los vecinos y van a significar un costo de mantenimiento menor, adecuándonos a la situación económica actual.

Para la temporada de verano 2020-2021 decidimos reacondicionar y mejorar las instalaciones del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”. Se colocó arena en la zona de playa, se realizó un relevamiento de los asadores con la correspondiente reparación de los dañados, se cambiaron tomas de electricidad, se realizaron trabajos de pintura en las piletas y zonas de acceso a las mismas como así también en diferentes puntos de este espacio natural. En cuanto a caminos internos del balneario, se reacondicionaron en su totalidad y se colocó piedra en la zona de mayor tránsito vehicular, para mejorar riego interno y un tramo del camino de acceso, como así también se colocó cartelería para mejorar el estacionamiento interno. También se colocó un nuevo techo de chapa en la proveeduría en el área correspondiente a la cocina y se reemplazó en su totalidad el techo del quincho. En base al nivel de agua se trabaja constantemente en la bajada de lanchas para que la misma cuente con la profundidad necesaria para que no se vea alterada la actividad náutica. A todos estos trabajos le sumamos el mantenimiento de rutina, tales como reparaciones de bancos y parrilleros, reemplazo y colocación de nuevos cestos de basura y corte de pasto.

En tanto, para este año tenemos proyectado la construcción de nuevos baños y piletas en la zona de los quinchos, ya que es un área que no cuenta con esos servicios y es muy utilizada por los visitantes.



En cuanto a la recolección de residuos, en lo que respecta a menores y domiciliarios, seguimos con la modalidad actual, a lo que se agregó una recolección diferenciada de los residuos COVID. Esto incluyó nuevos recorridos en el organigrama, la distribución de bolsas rojas en los domicilios de los pacientes afectados por el virus y la realización de una cava, a modo de cielo abierto, para el tratamiento de estos desechos.

Además, adquirimos y seguiremos adquiriendo nuevos contenedores para distribuir en distintos puntos, con la premisa de mantener limpia la ciudad.

Respecto a residuos mayores, seguimos trabajando de la manera habitual, pero para este año tenemos proyectado realizar modificaciones que tienen que ver con la implementación de días y horarios de recolección por zonas.

En proyección del 2020, para este 2021 se adquirió una maquina aspiradora y trituradora de hojas para la temporada otoñal buscando una mejor limpieza de la ciudad y así evitar que se tapen las bocas de tormenta.



Desde la Secretaría de Gobierno abordamos diferentes áreas de vital importancia para nuestra comunidad.

Pero desde el 20 de marzo de 2020 el desarrollo de las actividades planificadas se vio alterada por las medidas impuestas desde el gobierno nacional y provincial en función de la pandemia.

Esta situación atípica requirió de ésta Secretaría un rol muy activo en lo que respecta a interacción con las otras instituciones, implementación de restricciones, controles sobre las actividades, evaluación y control de cumplimiento de los protocolos, etc. Todo esto fue acompañado por una constante dinámica de cambios y modificaciones que se iban sucediendo en función de la situación epidemiológica local, provincial y nacional.

Se instaló un puesto de control de ingreso a la ciudad con personal durante las 24 horas desde el mes de marzo hasta el 1 de octubre, junto a un arco de desinfección de vehículos. Allí se solicitaban los permisos de circulación vigentes, se realizaba control de temperatura corporal, se llevaba un registro escrito con los datos de las personas y vehículos que ingresaban. Para ello contamos con el apoyo de Bomberos Voluntarios y la Fuerza Policial de nuestra ciudad.

Desde la fecha de inicio de las medidas restrictivas, la municipalidad puso al servicio de la comunidad una línea telefónica durante las 24 horas para brindar información y asistencia a los ciudadanos. De esta manera, mantuvimos activo el contacto directo con los vecinos, evacuando dudas y consultas, en un contexto de incertidumbre y dudas que iban surgiendo de manera constante.

Los técnicos de la Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM) brindaron asistencia y asesoramiento a los diferentes rubros comerciales que paulatinamente se fueron habilitando sobre la elaboración, adaptación y puesta en práctica de los protocolos exigidos por la provincia.

Desde las áreas de Gobierno y Acción Social hemos estado en constante diálogo y comunicación con las empresas locales para unificar criterios e intercambiar experiencias sobre el abordaje de protocolos y manejo de personal, en función de la evolución de la pandemia. También hemos convocado a encuentros con los diferentes oficios y sectores damnificados por las medidas, para buscar soluciones a nivel local y modalidades de trabajo adecuados al contexto.

Pero ésta situación coyuntural que vivimos todos durante el 2020 no impidió continuar con las actividades planificadas.

En lo que respecta a Seguridad continuamos trabajando de manera integrada municipio, fuerza policial, vecino, como así también se recurre a Bomberos y 107 en caso de ser necesario.

Desde el Centro de Monitoreo, se observan y analizan las imágenes captadas por las 115 cámaras que se encuentran distribuidas a lo largo de la ciudad, instituciones educativas, y accesos urbanos y rurales. Desde allí se recepcionan los llamados de los vecinos y se define el criterio de asistencia de acuerdo a las características del hecho ocurrido.

Se han colocado, con personal técnico propio, cámaras en el Balneario “Virginia L. de Díaz”, y continuamos sumando cámaras que adquieren los vecinos, y la Municipalidad se ocupa de la instalación de las mismas y posterior mantenimiento y monitoreo. También el municipio otorgó cámaras a los tres clubes de nuestra ciudad, Sportsman, Studebaker e Independiente, que serán instaladas en los próximos días.

Hace unos meses comenzamos a implementar distintas acciones que permiten mejorar y optimizar nuestro sistema de videovigilancia. Adquirimos nuevos equipamientos que se instalaron en el centro de monitoreo y fibra óptica que se tiende en la ciudad. Para ello se utiliza la red actual de la empresa Cañás Visión Color, quien la cede desinteresadamente para el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad. De ésta manera, nos permite un mejoramiento en la calidad de la transferencia de imágenes y nos posibilita seguir incorporando nuevos puntos de monitoreo en cualquier parte de la ciudad.

El área que coordina la parte técnica de monitoreo también está abocada a los sistemas informáticos del municipio. Durante el 2020, debido al contexto de pandemia, se mejoró y se brindó a la comunidad nuevas herramientas web para la liquidación, visualización y pago on line de las tasas y tributos municipales, facilitándole a los vecinos que desde su hogar realicen los trámites que anteriormente se hacían de manera presencial.

El Municipio también forma parte de ésta red de Seguridad con su personal de Patrulla Urbana e Inspectores de Tránsito, quienes junto a los móviles policiales patrullan de manera permanente nuestra ciudad atentos a cualquier situación o suceso que pudiera amenazar la seguridad o la buena convivencia. En este sentido hemos reforzado la flota vehicular con un automóvil Fiat Siena, sumado hace un año, y dos motocicletas que próximamente estarán patrullando las calles.

El rol de todos nosotros, es decir los vecinos de Villa Cañás, es fundamental en éste sistema integrado, ya que realizando un simple llamado telefónico o escribiendo un mensaje de WhatsApp podemos prevenir, disuadir o colaborar en la resolución de situaciones delictivas.

Es importante destacar el rol del Juzgado de Faltas en éste sistema integrado, actuando ante denuncias e infracciones cuando no se respetan las Ordenanzas vigentes de nuestra localidad y las normas de convivencia. Dicho Juzgado, también está abocado, a través del Sistema SIJAI, a atender a vecinos de otras localidades del país ante las infracciones cometidas en las rutas nacionales y provinciales de todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Cabe destacar que éste Juzgado trabaja de manera conjunta y mancomunada con las otras áreas y secretarías, ante diferentes situaciones de irregularidades que se presentan, a modo de ejemplo, en el área de comercio, de acción social, obras y servicios públicos, etc.

Desde el área de Tránsito estamos trabajando en la prevención de accidentes, y la generación de conciencia de los riesgos que se corren al conducir sin la documentación correspondiente, en estado de ebriedad, sin conocimiento de las reglas de tránsito y sin uso correcto de los elementos básicos de seguridad. Asociado a lo que les vengo comentando, estamos trabajando con los Inspectores de Tránsito de manera rotativa por todos los barrios de la ciudad para ir corrigiendo hábitos incorrectos que suceden en la vía pública. Todas éstas actividades se trabajan de manera coordinada entre los Inspectores que caminan las calles y son los agentes fundamentales, el Jefe de Tránsito y la Jueza del Tribunal de Faltas, contando también con apoyo policial en caso de ser necesario. Tenemos planificado la realización de operativos de tránsito dentro de la ciudad, como así también en la Ruta Provincial N°94 de manera conjunta con la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe.

En lo que respecta al área de Comercio, estamos trabajando en la actualización de los legajos de los comercios y emprendimientos que poseen habilitación Municipal, a través del envío de una nota al titular invitándolo a presentarse para regularizar y actualizar su situación. También desde el área se realizará un relevamiento de toda la ciudad para conocer la cantidad de comercios que se encuentren en funcionamiento, y no hayan realizado el trámite de habilitación correspondiente. De manera conjunta se integra para todo emprendimiento y/o comercio que manipule alimentos la supervisión del área de ASAM, como así también del área de obras públicas cuando lo amerita el caso.

El Área de Seguridad Alimentaria Municipal cuenta con personal capacitado y entrenado para realizar auditorías, tomas de muestras de alimentos, brindar capacitación y asesoramiento a todo aquel que manipule alimentos, como así también ejerce el control y supervisión en el transporte de productos alimenticios. Durante el 2020 las capacitaciones continuaron brindándose bajo la modalidad virtual, sumando una totalidad de 203 asistentes.

En cuanto a la contención de perros en situación de calle, seguimos trabajando en nuestro Centro de Reubicación Canina, donde les brindamos los cuidados de salud, higiene y alimentación necesarios durante su estadía hasta que alguna familia los adopte de manera responsable. En tal sentido estamos trabajando con la colaboración de vecinos voluntarios en la difusión de campañas sobre adopción de perros, y hábitos responsables que debemos tener con nuestras mascotas. Durante el año pasado, a pesar de la pandemia pudimos concretar cuatro jornadas de castración masiva gratuita, donde fueron esterilizados 215 canes. Y éste año daremos continuidad a dicha campaña de vital importancia.

Seguimos trabajando de manera conjunta con las instituciones de la localidad, ya que somos conscientes y valoramos el rol fundamental que cumplen en nuestra sociedad. Ejemplo de ello es la actividad desarrollada en el Balneario “Virginia L. de Díaz” junto a la Escuela de Educación Técnica, donde éste verano, bajo los protocolos correspondientes, hemos desarrollado una propuesta turística, apta para deportes náuticos, generando un lugar de encuentro para los jóvenes y las familias de toda la región, brindando las condiciones de seguridad y servicios que corresponde.

A fines del año 2019 dimos un paso importante en la reactivación de la Junta Municipal de Protección Civil, con el objetivo de definir el mapa de riesgo de la ciudad de Villa Cañás (incidentes que puedan provocar daños a la comunidad) y eventuales medidas para prevenir los daños o abordarlos. Se trata de un organismo integrado por miembros del Ejecutivo Municipal y representantes de Instituciones intermedias tales como Bomberos, Hospital, SIES 107, Coevical, Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Policía.

Dicha junta, debido a la situación puntual acontecida durante el 2020, pasó a formar parte del Comité de Crisis local, junto a los integrantes del Honorable Concejo Municipal, organismo generado por Ordenanza N° 1229/20, donde se abordaban los temas de mayor relevancia vinculados a la pandemia.

También se ha reactivado el Consejo de Prevención y Seguridad Ciudadana, donde se abordan temáticas concernientes a la prevención del delito y la lucha contra la inseguridad.

Las Direcciones de Cultura y Educación y la Dirección de Deportes debieron en este período replantear la dinámica de las propuestas y dispositivos que comúnmente llevan adelante dado que nunca fue una opción dejar de generar espacios de encuentro y de participación para la ciudadanía. La importancia de sostener lo recreativo como herramienta para la dispersión y contribuir a través de esas propuestas con el bienestar emocional fue una prioridad.

Así podemos mencionar el Challenge deportivo virtual que fue una actividad que se diseñó para atravesar tiempos de pandemia donde los niños y las familias durante un mes tuvieron que realizar nueve pruebas físicas con o sin elementos desde sus casas y luego enviar sus realizaciones a través de Whatsapp. Se entregaron premios a los más destacados del torneo reconociendo el esfuerzo e iniciativa para resolver los desafíos. La tradicional Maratón abyss este año se desarrolló de manera virtual. Cada participante corrió en su localidad utilizando una aplicación que debía descargar en su celular, la misma media la distancia recorrida, registraba el tiempo y aportaba información del recorrido realizado. Cada atleta tenía un rango de tres horas para realizarla. La Maratón Abyss Virtual fue la primera actividad de esta modalidad en la región generando replica en las demás localidades teniendo muy buena convocatoria, contando la participación de más de 100 atletas de todo el país. Con la misma dinámica se llevó adelante en noviembre la Carrera de ciclismo virtual, en las modalidades ruta y rural. Fue una experiencia muy emocionante de la que participaron más de 220 competidores de nuestra ciudad, la región y localidades de distintas provincias del país como Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza y Chubut y sorpresivamente del exterior ciudad de Bajo California, México.

Con el objetivo de ofrecer un espacio de entretenimiento diferente y novedoso y una alternativa cultural a los vecinos de la ciudad en tiempos de pandemia, apostamos, desde la Dirección de Cultura y Educación y con el acompañamiento del Honorable Concejo Municipal y de los medios de comunicación de la ciudad, como fue el caso de FM SONIC, a ciclos de autocine, donde se proyectaron películas argentinas.

Otra de las actividades fue la realización de dos concursos abiertos a la comunidad, con diferentes temáticas. Uno se desarrolló en septiembre, en el marco del mes de la primavera. Se denominó “Crear Primaveras” y consistió en crear un dibujo a partir de uno o más objetos cotidianos. El otro fue un concurso de fotografías, bajo la consigna “Capturando nuestra naturaleza”. Los participantes debieron presentar imágenes de flores, plantas y árboles en espacios públicos urbanos y rurales de Villa Cañás.

Para celebrar el día del niño, durante el fin de semana se decoraron las dos rotondas centrales ubicadas en avenida 50 y 51. Se colocaron frases alusivas en las carteleras públicas que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad. Además, se proyectó una película infantil con la metodología de autocine, regalándoles a los niños la presencia de personajes caracterizados para la apertura de dicho evento y para quienes no pudieran concurrir al predio, con la colaboración de Cañás Visión Color, se logró la transmisión de la película en simultaneo a través del canal local. El festejo se extendió el día domingo en recorridas por las distintas calles de la ciudad llegando a los diferentes barrios, de la que participó el personal de los centros de día, las docentes de nivel inicial de nuestra ciudad, el Club Argentino de Servicios, El Club de Leones y Bomberos Voluntarios, permitió que los personajes que los niños adoran, llegaran a cada casa, intentando acortar las distancias que generó la pandemia, instalando la música, el color y las sonrisas.

Llegando a diciembre quisimos rescatar y fomentar el ambiente y espíritu navideño. El evento anual “encendamos la navidad” que da marco a la realización del pesebre viviente y encendido del tradicional árbol de navidad se proyectó de manera virtual.

Se ambientó la ciudad, colocando pinos, adornos y luminarias decorativas en diferentes plazas y barrios de la ciudad, se brindó también una jornada de autocine con la reproducción de una película navideña.

Trabajamos en conjunto con el Correo Argentino local logrando generar una propuesta navideña que pudiera rescatar la inocencia y la magia de estas fechas y que generó la participación de niños y adultos que por un momento siguieron siendo niños. Por cada carta que le escribieron a papá Noel y fue depositada en el buzón del Correo llegó la respuesta desde el polo norte de manera personalizada y a cada hogar acompañadas de un presente.

Con la habilitación de nuevas disciplinas logramos en el mes de agosto poner en funcionamiento algunos de los talleres culturales, dando prioridad a aquellos orientados a niños y a adultos mayores, que fueron los grupos más relegados por la reclusión que implicaron las medidas de aislamiento social, respetando los protocolos y las medidas de bioseguridad necesarias. En esta oportunidad se dictaron los talleres de canto, guitarra, danza, crochet y dibujo.

Habilitadas las competencias deportivas de manera presencial, se desarrolló la jornada de Aguas abiertas desafío a la laguna actividad que promueve el deporte de natación en aguas abiertas. Se contó con la participación de más de 80 nadadores locales y de la zona. Actividad que el público siguió con su aliento, en un lugar natural maravilloso como es el balneario Municipal. Lo mismo ocurrió con la Carrera Cross Country Aventura, disciplina que se convirtió en los últimos años en una de las más atractivas desafiando a la naturaleza. La prueba atlética presencial consistió en atravesar distintos caminos rurales, costa de la laguna y diferentes obstáculos en dos distancias: 12 km y 4 km (participativa). Esta actividad reunió a más de 130 participantes entre atletas locales y de la región.

En el inicio del período de verano, con una situación sanitaria que permitía el desarrollo de las Colonias de vacaciones y con la convicción de que los más pequeños, que fueron relegados de muchas de sus actividades en los meses anteriores, necesitaban con urgencia disfrutar de los espacios abiertos y de momentos en compañía de sus pares, se resolvió la apertura de la Colonia Municipal que recibió esta temporada a más de 240 chicos, entre ellos chicos con discapacidades. Disfrutaron de muchas actividades al aire libre y de las piletas durante un mes y medio. La colonia fue una prioridad dentro de las propuestas de verano para el municipio, dada la clara necesidad de espacios para las infancias, franja etaria que tuvo muchas restricciones durante el año 2020. Durante este período y debido a las exigencias sanitarias y los protocolos aplicables la realización de la colonia implicó un esfuerzo extra, debiendo sumar más docentes de Educación Física, maestras de nivel inicial, maestra de educación especial y primaria. También se programó un grupo de merienda formada por las cocineras de los centros barriales para que cada uno de los niños tengan alimento todos los días. Implicó un desafío muy importante para el municipio tanto desde la parte protocolar como también desde el aspecto económico ya que la colonia que es una actividad gratuita para los concurrentes se llevó a cabo íntegramente con fondos genuinos del Municipio, no existiendo para esta edición programas del gobierno provincial que destinen fondos para el fortalecimiento y continuidad de estos espacios. Pese a la ausencia de aportes económicos nunca fue una opción para el ejecutivo municipal la suspensión de la colonia de verano y aquí es necesario agradecer la colaboración incondicional de los clubes deportivos Studebaker y Sportsman, que brindan año a año el espacio para que funcioné la colonia de vacaciones municipal.

En cuanto a la Colonia de vacaciones para adultos mayores, este año se entregó a los clubes Sportsman y Studebaker un aporte de 54.969 pesos pertenecientes al convenio firmado con PAMI para el desarrollo de actividades de verano en ambas instituciones.

Atendiendo a la compleja situación que atravesaron los clubes sociales y deportivos, que inicialmente debieron permanecer con sus instalaciones cerradas, con impedimento de realizar actividades de entrenamiento y competitivas y toda actividad que habitualmente les permitía generar ingresos para sostener a cada una de las disciplinas, desde la dirección de deportes se gestionó y se llevaron a cabo varias acciones. Se trasladó y se gestionó el programa vigente de Santa Fe en energía social y deportiva para que puedan tener el beneficio, se acercó el Programa de fortalecimiento a clubes, se tramitó y se gestionó el Programa Clubes en Obra dependiente de clubes argentinos, logrando acceder al mismo el club Studebaker. Se trabajó en los distintos protocolos base de la provincia de Santa Fe para el inicio del entrenamiento deportivo y las actividades físicas, se acercó el Programa club ambiental, solar y educativo, se tramitó el programa “aportes de capital privado" 2020 para infraestructura deportiva en clubes”, el programa aporte comunitario para infraestructura deportiva o compra de materiales en clubes.

Para contribuir a la seguridad y mejorar en las instalaciones de las instituciones se gestionó la colocación de cámaras de seguridad y termo solares a los clubes cañaseños.

Se entregó un aporte con destino a cloro por la utilización de la pileta por el desarrollo de la colonia de vacaciones Municipal a los clubes Sportsman y Studebaker.

Teniendo en cuenta la situación actual que están atravesando debido a la pandemia las instituciones deportivas, se decidió dar un aporte mensual de 36 mil pesos durante toda la fase regular de competencia como ayuda para poder llevar adelante todos los compromisos deportivos de las distintas disciplinas.

En lo relativo a la formación de profesionales, desde la Dirección de Deportes se acercó la propuesta de capacitación destinado a profesores de educación física y entrenadores. La dirección de Cultura y Educación hizo lo propio a través del convenio firmado entre las asociaciones civiles “Kumelén” y “Creer en Red” y la Universidad Nacional de las Artes, generando una convocatoria a diferentes cursos de extensión relacionados a la rama del folklore, los cuales se hicieron de manera virtual.

En materia cultural se lograron concretar jornadas planificadas previamente con instituciones locales. Se realizó el acto de designación de Patrimonio Histórico Cultural de Villa Cañás a uno de los espacios más emblemático de la ciudad, como es el “Hotel Colon”, proyecto promovido por un grupo de alumnos y profesores de la Escuela Normal Superior N°38 que contó con la colaboración del Concejo Local. En ese contexto de puesta en valor de espacios con historia, se colocaron atriles con imágenes antiguas en diferentes puntos referenciales de la ciudad: el cine teatro “Dante”, sede de la Sociedad Italiana y actualmente Centro Cultural Municipal, el cine teatro Astral, ubicado en esquina de Av. 50 y calle 55 y en la intersección de avenida 50 y calle 53 donde funcionó la Administración de los campos de Juan Cañas y Rey fundador de nuestra ciudad.

Si hablamos de logros en materia cultural estamos obligados a mencionar que a través de diversos proyectos impulsados por la Dirección de Cultura y Educación logramos que a través del Decreto Provincial N°1703/21, el edificio del Centro Cultural haya sido declarado Patrimonio Histórico Provincial.

Se prevé dar continuidad a los ciclos de charlas y presentaciones de trabajos literarios y de otra índole que abordan temáticas de interés para la comunidad como lo fueron las convocatorias de las escritoras María Gabriel Polinori y la también Psicóloga Lorena Pronsky en el contexto del Día Internacional de la Mujer.

Se recuperaron talleres culturales como teatro, percusión y se sumaron a los ya existente nuevas disciplinas como acordeón, violín y canto colectivo para niños, en una clara búsqueda de ampliar la oferta de talleres culturales y ponerlos en vínculo y en dialogo entre sí para proyectar un ensamble multidisciplinar sostenido en el tiempo. La exigencia de contar con espacios amplios y seguros para los concurrentes nos motivaron a generar una dispersión en el uso de los ámbitos, diseminando las actividades culturales a todos los sitios como el SUM, el Torreón, la Sala San Héctor Valdivieso Sáez y por supuesto el tradicional Centro Cultural.

La iniciativa de un ciclo de arte itinerante que tendrá inicio en los próximos días en el Predio Mirtha Legrand y que reunirá a artesanos y emprendedores locales en un contexto de música en vivo a cargo de intérpretes también locales y propuestas recreativas y deportivas, proyecta ser un evento que nos visite periódicamente, alternando entre los espacios de los diferentes barrios. A ello se sumará una propuesta audiovisual denominada “Ventanas culturales”, que consistirá en entrevistas con referentes de la ciudad de los ámbitos culturales, educativos y deportivos.



En materia deportiva actualmente se encuentran vigentes los talleres de hándbol, vóley, atletismo, futsal, boxeo y futbol femenino además de dar continuidad a las horas de Educación Física en los centros barriales para contribuir en la educación a través del deporte para aquellos chicos con mayores dificultades. Este año vamos agregar un nuevo taller denominado Educación Física Infantil destinado a la segunda infancia en busca del aprendizaje motor a través de la estimulación de las distintas formas básicas del movimiento. Hoy en día podemos destacar que en promedio prestan servicio alrededor de 20 docentes de educación física a través de las distintas actividades que se programa a lo largo del año en la dirección de deportes.

El desarrollo de las actividades de la Dirección de Producción y Empleo durante el año 2020 no estuvo ajeno a las consecuencias provocadas por la pandemia, ya que durante gran parte del año funcionó como una oficina de atención ciudadana para dar respuestas a muchas consultas de los vecinos, que a continuación vamos a enumerar.

Desde abril del año pasado comenzamos a recibir muchas consultas sobre permisos de circulación, actividades permitidas, trámites, entre otros. Es por eso que implementamos el servicio de atención a todas estas solicitudes, teniendo en cuenta los decretos y resoluciones que los gobiernos nacional y provincial establecieron. Se efectuaron muchísimos permisos de circulación y asesoramiento sobre cómo actuar durante los diferentes períodos de aislamiento y distanciamiento social.

En este sentido también trabajamos en la recepción y reclutamiento de datos de comercios que podían comenzar a retomar sus actividades en medio de la pandemia. A su vez, al permitirse la práctica de la pesca deportiva, se implementó un servicio de atención y entrega de permisos provisorios para todos los residentes de Villa Cañás que lo requirieran.

Otro de los servicios que se brindaron en el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y luego continuó en la etapa de Distanciamiento, fue la gestión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), programas del gobierno nacional; como así también de los Aportes No Reintegrables y del Fondo Nacional de las Artes del gobierno de Santa Fe.

Por otra parte, a través del Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe se otorgaron créditos de hasta cien mil pesos a una muy baja tasa de interés y un período de gracia de seis meses contados a partir del otorgamiento a beneficiarios que vieron interrumpidas sus actividades comerciales durante la pandemia. Se trata de créditos destinados a capital de trabajo para nueve beneficiarios. Cabe destacar y tal como quedó establecido por ordenanza, los créditos se otorgaron luego del período inicial de revisión por parte de una Unidad Local conformada por representantes de la Municipalidad, del Honorable Concejo Municipal y del Centro de Comercio e Industria.

Siguiendo con la línea de créditos y como viene funcionando desde hace años, la Municipalidad otorgó cuatro microcréditos para emprendedores locales que lo solicitaron (un total de 150 mil pesos). Cabe resaltar que son ayudas financieras que funcionan como fondos rotatorios.

Desde noviembre de 2020 comenzamos con un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación destinado a jóvenes de 18 y 24 años, que consta de la realización de cursos de capacitación con beneficios remunerativos que apuntan a la inclusión laboral. El primero que se llevó a cabo a través de una institución capacitadora y en modalidad virtual fue el Curso de Empleabilidad del que participaron cerca de 15 jóvenes cañaseños. Luego se puso en marcha el Programa de Inserción Laboral (PIL). El objetivo de estos cursos es la inserción al mundo del trabajo en empresas locales.

Como ya hemos informado en otras oportunidades, en la Oficina de Empleo contamos con una bolsa de trabajo con más de dos mil personas registradas, las cuales fueron entrevistadas y registradas en la Plataforma del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación. Actualmente contamos con un registro diario de personas, los datos de cada una de las mismas están disponibles para todas las empresas y empleadores que requieran cubrir una vacante laboral.

Por otra parte, comenzamos con las gestiones para implementar el programa “Capacitación para el nuevo contexto laboral”, capacitaciones en oficios de la Dirección de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe.

Desde la Oficina de Empleo tenemos programado comenzar con cursos de oficios adaptados a las inquietudes que recibimos por parte de vecinos que ya participaron de anteriores y de gente que aspira a capacitarse en este tipo de iniciativas: Construcción de muebles y otros materiales recuperables; Corte y confección con materiales reciclables; Electricidad básica domiciliaria; Herrería Artística; Masitería. Tendrán una duración de entre 8 y 12 clases y los brindarán profesores y capacitadores locales.

En cuanto a la infraestructura de la oficina, se gestionó a través de la Dirección de Enlace con Programa de Políticas Socio-Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación la posibilidad de recibir equipamiento informático (una PC de escritorio y una impresora multifunción) para la Oficina de Empleo, en pos de mejorar y ampliar los servicios y prestaciones del espacio.

En enero de 2020 abrimos la inscripción para la Feria Nacional de Artesanos que se iba a realizar en marzo de ese año, pero la pandemia impidió este y todos los planes de realización de eventos programados.

Es por eso que desde fines de enero de este año comenzamos con la convocatoria para artesanos y emprendedores para los diferentes eventos -con los protocolos correspondientes- que pretenden reactivar un sector altamente perjudicado por la paralización económica y comercial que generó la pandemia.

Una vez más nuestra Secretaría de Economía garantizó los fondos, esta vez, para lo que pudimos ejecutar y no para lo que habíamos planeado.

Claro que la pandemia tuvo también su impacto en los fondos públicos. Los recursos se vieron afectados por dos vías. Durante abril y mayo los contribuyentes tuvieron muchas dificultades para pagar los distintos tributos por el cierre de las entidades bancarias y mutuales autorizadas al cobro. Esto se fue normalizando en los meses sucesivos con aperturas parciales y la creciente bancarización de los vecinos. Por otro lado, pero en el mismo sentido, la caída en la actividad económica afectó la recaudación de los tributos que tienen como base la facturación de las empresas.

Estimamos que los recursos perdieron quince (15) puntos respecto a la inflación.

Lo mismo sucedió por el lado de los gastos. La caída en el gasto de capital fue el más pronunciado. La imposibilidad de contar con buena parte del personal y las medidas de distanciamiento no permitieron, postergaron o hicieron más lenta la ejecución proyectada.

En nuestra localidad, la municipalidad no percibió y no gastó y por lo tanto no inyectó a la economía casi CIEN MILLONES DE PESOS. Lo mismo pasó con los otros niveles del estado. Dinero que faltó en los comercios, la construcción, los talleres, etc.



Para concluir, agradezco a todo mi grupo de trabajo; a los concejales que integran este cuerpo; a todos los empleados municipales que trabajan diariamente con nosotros; a los legisladores provinciales por su contribución a la gestión y su ayuda a las instituciones; a los medios de comunicación; y especialmente a todos los vecinos de Villa Cañás por su apoyo, por su respaldo y su confianza.

Muchas gracias.