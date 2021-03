Europa bloqueó una exportación de vacunas a pedido de Italia

La Unión Europea impidió que 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca fueran enviadas a Australia, en la primera vez que se utiliza un sistema de control de exportaciones creado por el bloque europeo a fin de asegurarse de que las farmacéuticas respeten, primero de todo, sus contratos con la UE.

La medida. que afecta por ahora solamente a una pequeña cantidad de vacunas, pone en evidencia una creciente frustración en el bloque de 27 naciones sobre el lento desarrollo de su campaña de vacunación y el déficit en las entregas prometidas de dosis, especialmente de parte de AstraZeneca. Curiosamente, AstraZeneca también viene con fuertes retrasos en Argentina, que imputa a la falta de frascos o viales en la planta de México.

El diario Financial Times publicó que la prohibición se ejerció a petición de Italia, y un funcionario de la UE _quien solicitó no ser identificado_ confirmó que la Comisión ejecutiva del bloque no tuvo objeción. Italia pasa momentos difíciles por la escasez de vacunas en el bloque europeo.

Ante el déficit de dosis durante las primeras etapas de la campaña de vacunación que inició a finales de diciembre, la UE activó un sistema de control de exportaciones para las vacunas a finales de enero, lo que obligó a las farmacéuticas a respetar sus obligaciones contractuales con el bloque antes de recibir aprobación para sus exportaciones comerciales.

Es una decisión inédita que afecta a Australia, país que esperaba 250.000 dosis del laboratorio AstraZeneca desarrolladas en Italia.

Fuentes de las agencias Reuters y AFP confirmaron el veto. AFP cita a una fuente comunitaria que afirmó que “la propuesta italiana de denegación de autorización contó con el apoyo de la Comisión Europea”.

La noticia tiene lugar en medio de una escasez de los antídotos. AstraZeneca, por ejemplo, dio a conocer a comienzos de año que reducía su producción de vacunas para la UE de 90 a 40 millones de dosis.â•

Bajo esta normativa, dicen las fuentes europeas, este laboratorio pidió autorización para exportar 250.000 dosis elaboradas en la planta italiana de Anagni destinadas a Australia, y el Gobierno italiano rechazó ese envío.

AstraZeneca no se ha pronunciado al respecto. Este podría ser el primero de otros vetos, ya que según Reuters la Unión Europea está planeando extender su esquema de control sobre las exportaciones de las vacunas hasta finales de junio.