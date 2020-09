Jefa de la Unidad Regional VIII Margarita Romero.

La Jefa de la Unidad Regional VIII, recibió a VCTV en su despacho en la Jefatura de Policía Dpto General López, en la localidad de Melincué.

Luego de las presentaciones y saludos, comenzó la entrevista:

OAC: de donde es?

MR: nací en Recreo, a 25 km de la ciudad de Santa Fe, tengo 46 años, 27 años de servicio en la Fuerza.

OAC: como fue su formación?

MR: a los 18 años ingresé a la Escuela de Cadetes de Policía, realmente por vocación, amo esta profesión, con esas ganas de superación y siempre con la bandera de que " las mujeres podemos".

OAC: Ambicionó llegar al puesto que está hoy?,

MR: Si, y soy Jefa Regional de la 4ta región mas importante de la provincia, siempre ambicioné llegar a ser la Jefa de la Policía de la Provincia.

OAC: como es Margarita como Jefa?

MR: bastante estricta, si estoy al cien por cien brindando servicio al vecino, todo mi personal tiene que estar de la misma forma. Ese es mi objetivo, que la policía esté al lado del vecino, que el vecino recupere nuevamente la confianza en la policía, mejorar la relación, que lo paren en calle y le comenten la problemática de cada barrio y brindar un mejor servicio.

OAC: mientras escuchaba la respuesta, recordé al Jefe anterior, Ariel Zancocchia, que tenia la misma mirada, de querer transformar la policía, que la policía sea lo que debe ser.

MR: Ariel ahora tiene mas posibilidades para llevarlo adelante porque es el que secunda a la Jefa Emilce Chimenti, los objetivos de ellos son claros y estamos acá para acompañarlos a llevarlos adelante.

OAC: tuvo contacto con el sector político de las localidades, para informarles de los cambios que se realizarían?.

MR: los lineamientos son del Ministerio y mas precisamente de los Jefes de Policía, llegué hace una semana, me reuní con el Sub Jefe Rodrigo Humberto Boyeras. , conoce muy bien la zona, y mas que nada con el personal que contamos, necesitábamos en varias localidades poner una impronta y brindar mejor servicio a cada vecino, el día miércoles realizamos cambios en 5 comisarias, y por primera vez a la Comisaría 2da de Venado Tuerto, la más importante del departamento, la va a dirigir una mujer, la Subcomisario Rosana Quiroga.

OAC: vamos a ver a la Jefa recorriendo las localidades del departamento?

MR: la van a ver, no vestida así, sino con el uniforme de combate, como llamamos al uniforme negro, me gusta caminar la región que está en mis manos.

Uno de los pilares de esta Jefatura va a hacer la instrucción y la capacitación de todo el personal policial, para que el vecino empiece a confiar en nosotros, tenemos que dignificar a la policía.

Quiero que estén tranquilos, me preparé toda mi carrera para llegar a jefa, a las mujeres nos costó el doble llegar a donde estamos, en el año ´97, por primera vez fui a realizar el curso de las Tropas de Operaciones Especiales, era una meta que tenía, porque es un cuerpo netamente de hombres, y costó la llegada de las mujeres, hice el curso como todos los hombres y logré ingresar, y pertenecí 17 años a esa Fuerza, tuve la oportunidad de capacitarme mucho en distintas partes del mundo, en Israel hice curso de Policía Comunitaria, estuve 15 días en Egipto, haciendo curso de Inteligencia, también estuve 10 días en Costa Rica, haciendo un curso Internacional de Custodia de Personalidades, y con mucho sacrificio hice la carrera de Licenciada en Seguridad Publica.

OAC: y la familia?

MR: yo me casé con la Policía, amo esta profesión, por una cuestión de no poder brindar el tiempo que se merece una familia, decidí ser soltera y no tener hijos.

Mi familia es mi madre, que me ha apoyado en todo ésto, porque fue mucho el sacrificio para que pueda ir a Rosario a estudiar la carrera, somos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 varones, las únicas que nos dedicamos a esta profesión somos las 2 mujeres, mi familia está muy orgullosa, porque conocen mi sacrificio.

OAC: no le da miedo enfrentarse a mafias, gente que puede estar comercializando droga, ladrones?.

MR: el miedo es normal, si no lo tendría no sería humano, pero no temo enfrentarme a todas esas circunstancias

OAC: y con el tema de la corrupción policial?

MR: No acepto que haya un policía corrupto, y menos bajo mi mando, por eso tenemos herramientas para detectar eso, una de ellas, llegar a distintas dependencias, supervisar, la supervisión es un pilar para detectar cualquier policía que esté fuera de la linea.

OAC: Margarita, le agradezco por su tiempo, me honra que alguien como Ud. pueda cuidarnos, tanto a los cañaseños como a todo el Departamento, las puertas siempre abiertas en nuestros medios, para lo que tenga que informar.

MR: Lo hechos van a seguir sucediendo, pero vamos a tratar de estar con la mayor respuesta, quiero que todo el Departamento sepa que cuenta con una Jefa que se va a ocupar de las victimas, atenderlos y brindarle toda la atención que pueda para hacer mas llevadero lo que le ha sucedido.

Las puertas están abiertas, para cualquier situación que pueda ocurrir, y lo que yo les pido, que llamen al 911, herramienta fundamental para la prevención.