Joaquín Poleri - Pte Comunal de Teodelina, en "Políticamente Hablando"

Una vez más en este políticamente hablando hoy vamos a tener la posibilidad de conocer a un joven que ha revolucionado la política en todo lo que es el Departamento General López no solamente la revolución política sino también ha puesto su impronta y ha dado vuelta una localidad preciosa Teodelina bajo el sello de la unión cívica radical y con muchas metas, con muchas ansias todo lo que ha propuesto lo fue cumpliendo

Tuvo la posibilidad de estar con un gobierno que pudo haberle favorecido como fue en este caso el gobernador Lifschitz pero ahora le toca enfrentarse con otro partido, con otra persona, con otro gobernador y

vamos a ver si los recursos de la provincia pueden bajar o no a la localidad. El empuje y las ganas está, la

pasión de poder convertir a su propia localidad en ciudad y entre tantos proyectos que tiene Joaquin Poleri.



PH: cuántos años Joaquin?



JP: 30 años, ingresé a la comuna a los 27, el presidente comunal mas joven en Teodelina. Sigo siendo joven inclusive todavía por un montón de metas que uno anhela también en el corto plazo.

PH: Tu amor por la política como nació?

JP: desde muy chico en mi casa, es una casa con una familia muy politizada, radicales obviamente todos

hasta los huesos donde hemos tenido familiares que habían sido intendentes del Partido de General Arenales . Siempre se miró el programa de Neustann y Grondona donde recuerdo hace muy chico y abajo de la mesa terminados los Simpson y empezaba el programa, en ese momento era muy chiquito, estamos hablando del principio de los 90 yo escuchaba y absorbía. Un vecino me preguntaba que queres ser cuando seas grande?, y todo el mundo decía bombero, policía, abogado, médico, etcétera, yo decía presidente como Menem, era lo que representaba la figura , no obstante eso pertenezco a la Unión Cívica Radical obviamente me sumo en sus filas desde muy chico, los comités que me llevaba mi papá y una mamo política desde el seno familiar

En Rosario mientras estudiaba relaciones internacionales participé en Franja Morada.

Veía que la localidad de Teodelina era un diamante en bruto que tiene un potencial gigante no solamente en cuanto a lo privado sino también en cuanto a lo estructuralmente hablando, me parecía un desperdicio sinceramente y que tenía miedo que se convierta en un geriátrico en el futuro manejado por gente que uno no coincide en sus mecanismos y que tampoco estaban dando una buena impronta, a la localidad le faltaba desempolvarse

Siempre les digo La Perla del Sur santafesino que Teodelina es el pueblo con mayor cantidad de hectáreas de la provincia de Santa Fe, es el pueblo con mayor cantidad de habitantes del sur santafesino luego de las cuatro ciudades, que tiene un potencial comercial, económico financiero y estatal también en cuanto a lo turístico importantísimo.





PH: cuál fue la mirada que presentaste apenas tuviste la posibilidad de sentarse en el sillón de la presidencia comunal?

JP: en el largo plazo yo quería empezar a reparar las cuestiones básicas, que son las debilidades de cada uno de los vecinos lamentablemente sufre desde para ir a trabajar y no visitar a un amigo o ir a la escuela eso en un corto plazo para un largo plazo mi idea siempre fue hacer de Teodelina que ya con su estructura realizada, es la localidad turística más importante en el sur santafesino junto con Villa Cañas y Melincué. Otro proyecto más es la universidad pública y ya está el ok del rector para llevarla, otro es el parque industrial , cambiar de lugar la terminal de ómnibus.

El servicio único que está faltando en la localidad es la obra de cloacas, por la provincia estaba en marcha, estuvieron un año sin la empresa constructora que gana una licitación lamentablemente los vaivenes de la política y los cambios también este de color político es el traspaso último que vivimos en la provincia y se hicieron de que bueno esta obra se frenara a fines de noviembre expectante a ver qué es lo que va a pasar con el nuevo gobierno hablé con la ministra Franna que estaba en Infraestructura de transporte de la de

la provincia y bueno nos dio el visto bueno y dijo que la localidad tenía en lo que estaba como prioridad para reactivar el tema de cloacas y estamos a la espera de que al fin la empresa pueda llevar una nueva oferta





PH: como es Joaquín? es no si, blanco o negro, la firma la tengo yo, o escucha, pregunta, decide automáticamente no queremos hacer esto y esto.



JP: Los gobiernos están hechos por personas, todas las personas tenemos días buenos, días malos, nos peleamos con alguien, tenemos una visión distinta de la misma cosa, hay algunas que si tengo una gran convicción de que es lo mejor para la localidad voy peleo por eso y creo que es el camino por lo general trato de que se decida todo en conjunto yo creo que soy muy respetuoso de cada uno de los secretarios y secretarias que tenemos y creo que es una forma muy enriquecedora de hacer política porque te repito se

basa mucho en como ves esa cámara que ahora nos está apuntando en este momento en la misma cámara pero representa dos cosas distintas para los dos porque tu óptica a lo mejor de periodista esa cámara esta herramienta de trabajo el gol y en mi óptica de político esa cámara a lo mejor es la que me va a sepultar o catapultar, depende de la gente encontrar exactamente la misma visión, cuando hablas de las visiones cuando hablas de las redes sociales, hoy la política se transformó también si bien en algo que puede ayudar a la sociedad las herramientas digitales también destruyen y a veces hay falsas noticias.