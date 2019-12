Se nombró a la Estación del ferrocarril Bonifacio Asenjo Velazco en su homenaje.

Comenzó el Homenaje con el discurso del Intendente de nuestra ciudad Norberto Gizzi “De más está decir toda su trayectoria, por todo lo que hizo en las instituciones intermedias, en lo deportivo y en lo cultural tiene su conocimiento de historia."

“En lo personal quiero agradecerle a Bonifacio porque en el año 1979, cuando muere mi padre, al día siguiente de su fallecimiento Bonifacio Asenjo se acercó a mi casa, me subió a su auto y recorrimos el pueblo en aquella época, me llevó a su escritorio y me dio los mejores consejos. Eso habla de la calidad de persona que es Bonifacio Asenjo, de su solidaridad y brindar una mano a quien lo necesita, es algo que no voy a olvidar nunca. En Nombre de toda la comunidad de Villa Cañás gracias Bonifacio por todo lo que hiciste y es un orgullo para todos los cañaseños que la Estación de tren lleve su nombre.”

A los 95 años Bonifacio Asenjo Velazco estuvo presente en el homenaje realizado en su nombre rodeado de familiares, colegas y amigos y dijo algunas palabras de agradecimiento inmerso en emoción al descubrir la placa en la Estación de Ferrocarriles de Villa Cañás.

“No sé si podré de alguna manera encontrar las palabras para agradecer este reconocimiento tan generoso, no creo merecer que tenga semejante dimensión. Es muy difícil agradecer tanta generosidad y si volviera a nacer volvería a hacer lo mismo, Reconozco que éste homenaje lo hubieran merecido mucha gente que conmigo estuvo en todo momento, en lo deportivo, en lo cultural y en lo social. Estoy muy emocionado porque no todos tienen la suerte de vivir ésto. Estoy totalmente agradecido a la vida.” Dijo emocionado el homenajeado.

En representación del Diputado Julio Eguimán se hizo entrega de la Declaratoria hacia la trayectoria de Bonifacio Asenjo y su representante dijo “Lo mejor que me puedo llevar es verlo a Bonifacio con una salud de hierro, una prestigiosa memoria y creo que es un hombre de bien con sobradas palabras."

"El 17 de diciembre de 2011 "Facio" subió a su perfil de Facebook una foto de portada de ésta estación de ferrocarril. Quisas presajiando este momento y a casi 8 años de esa decisión, esa imagen ya es verdaderamente suya." fueron las palabras que se utilizaron para finalizar el Homenaje a Bonifacio Asenjo Velazco.

Fuente. VCTV-Oscar Andrés Canavese