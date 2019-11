Una niña de Villa Cañas emocionó a todos en programa de Susana Gimenez homenajeando a los niños de la calle

Vestida con ropa "sucia" la nena hizo una performance aérea dramática con la canción “Vor I Vaglaskogi” que se llevó la ovación de pie del público.

Luego, la pequeña no aguantó las lágrimas al relatar cómo nació esta iniciativa y el dolor que le provoca ver a los niños de su edad pedir comida. “Hay muchos niños que van a pedir a la panadería donde trabaja mi mamá y a mí me da lástima verlos así, y así como están ellos duermen muchos niños debajo de un cartón”, destacó la nena captando la atención de todos y emocionando al jurado.

Delfina Pesse Crisman, tiene nueve años y es de Villa Cañás (Santa Fe) hizo una demostración de tela con la canción “Vor I Vaglaskogi”.

Con una vestimenta que aparentaba estar “sucia” para la puesta en escena, Delfina hizo una performance aérea dramática que fue extraordinaria. El público la ovacionó de pie y las jurados se quedaron con la boca abierta por su dramatización.

De hecho Susana Gimenez le preguntó: “esa parte de actriz que te salió al principio que era como que estabas sola en el mundo y el mundo te rechazaba y te subías a la tela, te salió increíble, sos una gran actriz”.

Soledad Pastorutti le contó a la Diva que Delfina tuvo una inspiración para hacer esta performance, y la pequeña gigante afirmó: “hay muchos niños que van a pedir a la panadería donde trabaja mi mamá y a mí me da lástima verlos así, y así como están ellos duermen muchos niños debajo de un cartón”. La conductora del programa se sorprendió y confesó: “Me dijeron que vos les das el pan algunas veces”, entonces Delfina confirmó: “Les doy las facturas pero eso les calma el hambre por un ratito”.

Por su parte Lizy Tagliani llena de lágrimas en los ojos le hizo un comentario a Delfina: “Yo era uno de esos chiquitos que iban a pedir el pan a la panadería. El almacenero se llamaba Don Aguirre y un verdulero que le decíamos Don Romero que siempre me preparaba verduritas. Me esperaban cuando mi mamá bajada del colectivo en camino de Cintura para darme la comida, y eso de que me esperen y me reciban con amor que da gente que tiene es muy lindo, así que yo te quiero agradecer en nombre de todos”.

© 2019 Diario La Guía