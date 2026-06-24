Un hombre de la localidad de Bombal logró recuperar 5.000 dólares que le habían sido sustraídos en una estafa virtual ocurrida en septiembre de 2025. La restitución se concretó en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Melincué.

La causa está a cargo del fiscal Julián Cochero, quien investiga una maniobra mediante la cual personas aún bajo investigación habrían ingresado de manera ilegítima a la cuenta bancaria de la víctima entre el 6 y el 7 de septiembre del año pasado.

Según la acusación, los delincuentes realizaron transferencias que ocasionaron un perjuicio económico de 2.621.755 pesos y 17.100 dólares.

En el expediente aparecen involucradas cuatro personas: Román Jesús R., Lucas Antonio A. I., Luca Arian Z. y María Lorena R. H., una mujer domiciliada en la localidad bonaerense de Boulogne, quien fue imputada recientemente.

De acuerdo con la investigación, parte del dinero sustraído fue transferido a una cuenta bancaria en dólares a nombre de la acusada. La fiscalía le atribuyó haber recibido dos transferencias de 6.000 dólares cada una, realizadas los días 6 y 7 de septiembre de 2025, por un total de 12.000 dólares.

Como parte de las medidas judiciales adoptadas, se ordenó el congelamiento de fondos y durante una audiencia se dispuso la devolución de 5.000 dólares a la víctima.

La fiscalía calificó provisoriamente los hechos como defraudación mediante manipulación informática en concurso ideal con acceso ilegítimo a un sistema informático.

La audiencia imputativa se realizó de manera virtual mediante la plataforma Zoom. La mujer compareció acompañada por su defensor público, el abogado Agustín Dutto.

Durante la audiencia, la imputada rechazó las acusaciones y aseguró que no integra ninguna organización delictiva. Además, sostuvo que también habría sido víctima de la maniobra investigada.

La causa continúa en etapa de investigación y la responsabilidad de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia en las próximas instancias del proceso.