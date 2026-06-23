Una familia oriunda de Máximo Paz protagonizó un siniestro vial durante la noche del domingo en el camino que conecta las localidades de Acebal y Pavón Arriba.

El hecho ocurrió pasadas las 21, a unos cuatro kilómetros de Pavón Arriba. De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo involucrado, un Volkswagen Senda, habría pisado un sector con barro acumulado sobre la calzada, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado.

Como consecuencia, el automóvil terminó volcando en una zanja ubicada al costado del camino.

En el vehículo viajaban un hombre, una mujer y un niño de un año de edad. Tras el accidente, trabajaron en el lugar los Bomberos Voluntarios de Pavón Arriba, con la colaboración de personal de Acebal, quienes lograron rescatar al conductor que había quedado atrapado dentro del vehículo.

Los tres ocupantes fueron trasladados al SAMCo para recibir atención médica. Según se informó, presentaban lesiones de carácter leve y recibieron el alta médica poco después.

Las causas del siniestro continúan bajo evaluación.