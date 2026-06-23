Una escena de extrema peligrosidad se vivió este lunes en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, cuando un hombre de 47 años que conducía una retroexcavadora en estado de ebriedad protagonizó una serie de choques que dejó como saldo siete vehículos dañados y dos personas heridas.

El hecho ocurrió durante la tarde, luego del partido de la Selección Argentina. Según informaron fuentes policiales, el conductor manejaba una maquinaria vial perteneciente a una empresa privada y circulaba por la zona urbana tras ingresar desde la Ruta Provincial Nº 4.

La secuencia comenzó sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde impactó contra un Fiat Siena estacionado. Sin detenerse, continuó su recorrido y chocó otros vehículos en distintos puntos de la ciudad.

Más tarde, sobre avenida Presidente Illia, la pesada máquina volvió a protagonizar nuevos impactos contra camionetas que se encontraban estacionadas.

Uno de los momentos más tensos se produjo en cercanías del hipódromo local. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, el conductor alcanzó a una camioneta que circulaba en el mismo sentido y la levantó parcialmente con la pala delantera de la retroexcavadora, generando alarma entre automovilistas y vecinos.

Ante el riesgo de que ocurriera una tragedia mayor, varias personas intervinieron para detener el avance de la maquinaria hasta la llegada de los efectivos policiales.

Posteriormente, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos.

Como consecuencia de los múltiples choques, dos personas sufrieron heridas y recibieron asistencia médica. En tanto, el conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, que investiga las responsabilidades por los daños y las lesiones ocasionadas.