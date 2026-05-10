La Policía de la Ciudad desarticuló una organización delictiva conocida como “Los Cerrajeros”, acusada de cometer robos en viviendas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante los operativos fueron detenidos tres sospechosos y se secuestraron más de 150 llaves duplicadas, armas de fuego y distintos elementos utilizados para ingresar a propiedades.

Los allanamientos se realizaron en los barrios de Monserrat, Ezeiza y Florencio Varela, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°48. Según indicaron fuentes oficiales, la causa se originó tras un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento de Recoleta, donde la banda habría sustraído dinero y objetos de valor.

De acuerdo con la investigación, los detenidos también estarían vinculados a otros hechos delictivos registrados entre 2025 y 2026. Dos de los acusados acumulaban antecedentes penales relacionados con delitos contra la propiedad, venta de drogas y estafas. En total, sumaban 19 antecedentes judiciales.

Durante los procedimientos, efectivos de grupos especiales encontraron tres armas de fuego, una réplica, municiones, herramientas para violentar cerraduras, un duplicador de llaves, sogas, escaleras, precintos y joyas. Además, hallaron dinero en efectivo de nueve países diferentes.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, que ordenó cuatro allanamientos simultáneos para avanzar con la desarticulación de la banda.