Un joven delincuente conocido como “El Ruso” fue detenido en las últimas horas en Quilmes luego de que la Policía Federal lograra ubicarlo gracias a una publicación en redes sociales realizada por su pareja.

Se trata de Vladimir Almeida Silvero, de 20 años, quien era buscado por la Justicia en el marco de una causa vinculada a un violento asalto ocurrido el año pasado. Detectives de la División Homicidios de la Policía Federal seguían sus pasos desde hacía tiempo y lograron dar con él tras detectar una historia publicada desde una habitación del hotel alojamiento Owen, en la zona sur del conurbano bonaerense.

Según indicaron fuentes del caso, los investigadores reconocieron el lugar a partir de la publicación y se dirigieron rápidamente al establecimiento. Allí confirmaron que una pareja había ingresado poco antes, por lo que decidieron esperar a la salida del sospechoso.

Al advertir la presencia policial, Almeida Silvero intentó escapar corriendo, pero fue reducido a pocos metros del lugar. Su pareja no fue detenida ya que no estaba vinculada a la investigación.

El joven era el último integrante prófugo de una banda delictiva investigada por varios hechos. Entre ellos, un robo a mano armada cometido en junio del año pasado en el barrio porteño de Mataderos, donde cuatro delincuentes sustrajeron un Fiat Cronos y luego protagonizaron una persecución que terminó con un choque fatal.

Durante ese episodio, uno de los integrantes de la banda murió en el interior del vehículo tras el impacto contra un patrullero. En sus redes sociales, “El Ruso” había publicado mensajes y fotos en homenaje a ese cómplice, además de imágenes donde se lo veía exhibiendo armas de fuego y grandes cantidades de dinero.

La investigación también apunta a que el grupo operaba en distintos barrios del sur del conurbano bonaerense, con conexiones en Ciudad Oculta, Quilmes y Bernal. Tras su detención, el joven quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzará con las actuaciones correspondientes.