El presidente de la Nación, Javier Milei, respaldó este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y descartó de manera tajante una posible salida del funcionario del Gobierno nacional.

Durante una entrevista televisiva en la señal LN+, Milei fue consultado sobre el futuro político de Adorni y respondió sin rodeos: “Ni en pedo se va”.

En ese marco, el mandatario aseguró estar “perfectamente tranquilo” respecto a la situación del funcionario y afirmó que se trata de “una persona honesta y un hombre de bien”. Además, cuestionó las denuncias y el tratamiento mediático del caso.

“El kirchnerismo armó una carnicería mediática con números mal hechos y mala intención”, sostuvo el Presidente, quien también apuntó contra sectores opositores vinculados a las acusaciones difundidas en los últimos días.

Sin mencionarlo directamente, Milei hizo referencia al contratista Tobar, al señalar que “es un militante kirchnerista”, y minimizó las denuncias conocidas públicamente. “Fueron a buscar una cascada y terminaron encontrando dos cañitos”, expresó.

Por otro lado, el mandatario también respondió a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había reclamado que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada.

“Los números están en orden y van a ser presentados. No nos genera preocupación porque tiene todo en regla”, aseguró Milei, quien indicó que la documentación será presentada “en cuestión de días”.

La situación generó tensión dentro del escenario político nacional y volvió a poner el foco sobre el entorno presidencial y las internas dentro del oficialismo.