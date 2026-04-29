Un hombre de 65 años fue detenido este fin de semana tras intentar ingresar droga a la Unidad Penal N°50 de Batán, en el partido bonaerense de General Pueyrredón, durante el horario de visitas.

El procedimiento se inició en el primer control de requisa, donde personal del Servicio Penitenciario Bonaerense advirtió una irregularidad en la vestimenta del visitante. Según indicaron fuentes oficiales, los agentes detectaron un bulto sospechoso en la zona íntima, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

En el sector de inspección, los efectivos confirmaron que el hombre llevaba oculto en su ropa interior un envoltorio de nylon con sustancia vegetal. Tras el test de orientación, se estableció que se trataba de marihuana, con un peso superior a los 5 gramos.

De acuerdo a la investigación preliminar, la droga tenía como destino un interno alojado en uno de los pabellones, presumiblemente para consumo personal o comercialización dentro del establecimiento.

Luego del hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y el hombre quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de infracción a la Ley 23.737. Además, se evalúa si el detenido actuó por cuenta propia o si integra una maniobra más amplia de ingreso de estupefacientes al penal.