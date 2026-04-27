La Justicia Federal avanzó en la causa por el hallazgo de 456 kilos de cocaína abandonados en una camioneta Volkswagen Amarok a fines de febrero en el centro-norte santafesino. El juez federal de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, formalizó la investigación y dispuso la prisión preventiva por 150 días para el propietario del vehículo.

En el mismo expediente también fue imputado otro hombre señalado como el presunto conductor de la camioneta al momento del hecho. Según la acusación impulsada por los fiscales Martín Uriona, de PROCUNAR, y Federico Grimm, de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, este segundo involucrado fue detenido el pasado 21 de abril mientras transportaba dos kilos de cocaína.

De acuerdo a la investigación, los paquetes incautados en ese procedimiento presentaban el mismo sello que la carga original: la figura de un cebú, lo que permitió vincular ambas maniobras dentro de una misma estructura delictiva.

El caso se remonta a fines de febrero, cuando personal de Gendarmería Nacional intentó detener una camioneta que circulaba por la provincia de Santa Fe. Al advertir el control, los ocupantes realizaron una maniobra evasiva que derivó en una persecución de aproximadamente 30 kilómetros.

El seguimiento finalizó en cercanías del cruce de las rutas provinciales 4 y 16, en jurisdicción de San Cristóbal, donde los sospechosos abandonaron el vehículo con el motor en marcha y escaparon a pie por campos de la zona.

En el interior de la Amarok, los efectivos encontraron 14 bolsas arpilleras que contenían 418 paquetes rectangulares de cocaína, con un peso total de 456,200 kilogramos. La investigación continúa para determinar el alcance de la organización y posibles nuevos implicados.