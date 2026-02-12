A pocas horas de la media sanción en el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó precisiones sobre los principales puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.



En diálogo radial, sostuvo que se trata de la primera modificación estructural en materia laboral desde el retorno de la democracia y la enmarcó en un escenario donde, según afirmó, la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no se generan empleos registrados desde hace más de una década.

Uno de los ejes centrales de su explicación fue el impacto sobre las indemnizaciones. El funcionario aseguró que el monto base —equivalente a un mes de sueldo por año trabajado— no se elimina. Sin embargo, indicó que la reforma busca reducir la “incertidumbre” derivada de actualizaciones judiciales que, en algunos casos, incrementaban significativamente los montos finales.

En ese sentido, remarcó que se fijan criterios más claros para la actualización de sentencias y que la remuneración de los peritos ya no estará atada al valor económico del fallo. “El trabajador no va a perder su indemnización”, afirmó.

Negociaciones salariales y federalización

Otro de los cambios destacados es la modificación en la estructura de negociación colectiva. Sturzenegger explicó que se introduce el principio de “prelación”, por el cual los convenios de menor alcance —por ejemplo, de empresa— podrán prevalecer sobre acuerdos de nivel superior.

Desde la mirada oficial, esta herramienta apunta a adaptar las condiciones laborales a la realidad productiva de cada región o empresa, lo que el ministro definió como una “federalización del trabajo”. No obstante, aclaró que para que el esquema funcione será necesaria la participación de sindicatos por empresa.

Baja de cargas y fondo de previsibilidad

La iniciativa también contempla una reducción de aportes patronales. Según detalló, parte de esos recursos se destinarán a un fondo que otorgue mayor previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores ante eventuales despidos.

Además, se incorpora un mecanismo de menor carga impositiva para nuevas contrataciones, con el objetivo de incentivar el empleo formal.

Licencias por enfermedad y lesiones

Uno de los puntos que generó mayor debate fue el referido a las licencias por enfermedad. El ministro explicó que cuando una dolencia no esté vinculada a una acción directa del trabajador, el empleador deberá abonar el 75% del salario durante el período correspondiente.

En cambio, si la lesión se produce en una actividad ajena al ámbito laboral —por ejemplo, un accidente jugando al fútbol— la cobertura será del 50% del sueldo mientras dure la incapacidad temporal.

Según Sturzenegger, la intención es evitar abusos y reducir licencias prolongadas que, en la práctica, no implicaban costo para quien las solicitaba.

Vacaciones y banco de horas

La reforma también habilita el fraccionamiento de vacaciones, una modalidad que, de acuerdo al ministro, ya se utilizaba de hecho pero no estaba plenamente regulada.

En cuanto al llamado “banco de horas”, aclaró que no elimina las horas extra. Lo que permite es compensar jornadas de trabajo dentro de un acuerdo previo entre empleador y empleado. Por ejemplo, si una persona decide no trabajar un día fijo de la semana, podrá redistribuir esas horas en otros días sin que se consideren extras.

Las horas que excedan ese esquema continuarán pagándose como tales, sin modificaciones respecto de la normativa vigente.