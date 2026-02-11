El oficialismo consiguió este miércoles dictamen de mayoría para el proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. El despacho reunió 75 firmas en un plenario de comisiones y quedó habilitado para ser tratado en una sesión especial prevista para mañana.



La iniciativa fue debatida en conjunto por las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Desde la presidencia de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado, se confirmó que el texto logró el respaldo necesario para avanzar al recinto.

Entre los puntos centrales, el proyecto propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Además, establece un esquema de sanciones alternativas a la prisión para determinados delitos, priorizando un enfoque social y educativo.



El texto fija un máximo de 15 años de prisión para menores y elimina la posibilidad de reclusión perpetua. También determina que los jóvenes no deberán compartir lugares de detención con adultos y contempla medidas complementarias de resocialización.

En el caso de delitos con penas menores a tres años, no se prevé prisión. Para aquellos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizan sanciones alternativas por sobre el encarcelamiento.

El debate continuará este jueves en el recinto, donde se espera una discusión intensa en torno a la baja de la edad de imputabilidad, uno de los puntos que genera mayor controversia.