China Suárez volvió a ser tendencia tras compartir en su cuenta de Instagram una nueva producción fotográfica que no pasó desapercibida. En esta oportunidad, la actriz apostó por una sesión en lencería negra, con una estética elegante y sensual que marcó su regreso al modelaje más audaz.



Las imágenes fueron realizadas en una exclusiva propiedad de Nordelta, conocida mediáticamente como “la casa de los sueños”, un lugar que ya había sido escenario de otros momentos públicos de la actriz. Camas deshechas, luces bajas y una ambientación nocturna acompañaron una propuesta visual cuidada al detalle.



La publicación tuvo un impacto inmediato: en apenas una hora superó los 70 mil “me gusta”, confirmando el fuerte magnetismo que la actriz mantiene en redes sociales. Sin embargo, los comentarios permanecieron desactivados, una decisión que la China sostiene desde hace tiempo para evitar mensajes agresivos y preservar su intimidad.



La producción también generó especulaciones por su contexto personal, ya que se trata de la primera sesión de este estilo que comparte desde que confirmó su relación con Mauro Icardi. Meses atrás, el futbolista había reconocido públicamente su incomodidad frente a este tipo de publicaciones, lo que sumó interés alrededor del posteo.



Lejos de hacer aclaraciones, la actriz eligió que las imágenes hablaran por sí solas, reafirmando su perfil profesional y el control de su mensaje público. En medio de un escenario mediático atravesado por polémicas que también involucran a Wanda Nara, la China Suárez volvió a demostrar su capacidad para mantenerse vigente sin exponerse de más.