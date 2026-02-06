El nombre de Lionel Messi vuelve a sacudir el mundo Newell’s. Esta vez no se trata solo de un deseo romántico: desde la comisión directiva de Newell’s Old Boys confirmaron que ya está en marcha un proyecto formal para intentar que el capitán de la Selección Argentina vista la camiseta rojinegra en el primer semestre de 2027.

La idea comenzó a tomar forma hace varios meses, cuando el actual presidente Ignacio Boero expuso el sueño ante autoridades de la Provincia de Santa Fe. A partir de allí, se inició un trabajo preliminar que incluyó contactos con el entorno del jugador, siempre bajo la premisa de avanzar solo si existía un mínimo guiño de la familia Messi.

Según trascendió, hubo reuniones con Jorge Messi en las que se presentó un esquema concreto: una estadía corta, de aproximadamente seis meses, que le permita a Lionel cerrar su carrera profesional en Rosario. Desde el club aseguran que las sensaciones fueron positivas, aunque aclaran que no existe ningún compromiso formal.

En paralelo, la dirigencia rojinegra profundizó vínculos institucionales. En los últimos días, Boero compartió actividades con Matías Messi, hermano del futbolista, en el predio Jorge Griffa, lo que fue interpretado como una señal de cercanía entre las partes.

El plan no se limita a lo deportivo. Provincia y club trabajan en conjunto en un proyecto integral que incluye infraestructura, logística y, sobre todo, seguridad. La experiencia reciente de Ángel Di María en Rosario Central fue tomada como referencia. “Mientras Messi esté en actividad, la chance existe”, repiten desde el Parque Independencia.

Actualmente, Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre de 2028, con el objetivo de seguir siendo protagonista en la MLS y estrenar el nuevo estadio del club. Ese dato marca el principal límite temporal y explica por qué el horizonte elegido es 2027.

La realidad de Newell’s, sin embargo, obliga a la cautela. El equipo viene de pelear el descenso, atraviesa un proceso de reconstrucción futbolística bajo la conducción de Favio Orsi y Sergio Gómez y arrastra una deuda superior a los 35 millones de dólares. La actual conducción reconoce haber recibido un club en una situación económica delicada.

En ese contexto, el operativo Messi aparece más como un objetivo a largo plazo que como una promesa. La AFA, la Nación, la Provincia y el club deberán alinearse para ofrecerle al mejor jugador del mundo las condiciones necesarias. La decisión final, como todos saben en Rosario, será exclusivamente de Lionel.