Cerró la Escuela de Verano 2026 en el Balneario El Edén
Durante todo el mes de enero se desarrolló la Escuela de Verano 2026 en el Balneario El Edén, una propuesta que reunió a niñas y niños en jornadas marcadas por el juego, la recreación y el disfrute al aire libre.
A lo largo de las semanas, los participantes compartieron distintas actividades recreativas, fomentando la convivencia, el compañerismo y el vínculo con la naturaleza, en un espacio pensado para el esparcimiento y la integración.
Como cierre de la temporada, se realizó el tradicional campamento, que incluyó fogón, hamburguesas y juegos nocturnos. La actividad puso el broche final a una experiencia que combinó diversión, aprendizaje y momentos inolvidables para los más chicos.
Desde la organización destacaron la participación y el entusiasmo de los niños y niñas, así como el acompañamiento de las familias, que permitieron llevar adelante una nueva edición de la Escuela de Verano con balance positivo.