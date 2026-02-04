Cerró la Escuela de Verano 2026 en el Balneario El Edén

Tras un mes de actividades recreativas, niñas y niños despidieron la propuesta con un campamento lleno de juegos y compañerismo.
 
Teodelina04/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Durante todo el mes de enero se desarrolló la Escuela de Verano 2026 en el Balneario El Edén, una propuesta que reunió a niñas y niños en jornadas marcadas por el juego, la recreación y el disfrute al aire libre.
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A lo largo de las semanas, los participantes compartieron distintas actividades recreativas, fomentando la convivencia, el compañerismo y el vínculo con la naturaleza, en un espacio pensado para el esparcimiento y la integración.
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Como cierre de la temporada, se realizó el tradicional campamento, que incluyó fogón, hamburguesas y juegos nocturnos. La actividad puso el broche final a una experiencia que combinó diversión, aprendizaje y momentos inolvidables para los más chicos.
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Desde la organización destacaron la participación y el entusiasmo de los niños y niñas, así como el acompañamiento de las familias, que permitieron llevar adelante una nueva edición de la Escuela de Verano con balance positivo.

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