River Plate cerró uno de los acuerdos comerciales más importantes de su historia al alcanzar un entendimiento con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live. El convenio establece la exclusividad de recitales en el estadio y la negociación del naming por un período de diez años.

El contrato comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y contempla la realización de al menos 120 shows durante la década, con un promedio estimado de 12 espectáculos por año. Según informó el club, este esquema le garantizará a River 80 millones de dólares por la realización de eventos, a los que se suman 30 millones más por el derecho de naming del estadio.

De esta manera, el ingreso asegurado asciende a 110 millones de dólares en total. En caso de que la comercialización del nombre del estadio supere ese monto, el excedente será repartido entre la institución y las productoras involucradas.

El acuerdo también establece que River conservará la potestad de evaluar y aprobar la marca que eventualmente le dé nombre comercial al estadio. En ese sentido, Live Nation será la encargada de proponer posibles candidatos, siempre bajo los criterios institucionales del club.

Este nuevo paso se da luego de que River decidiera rescindir de manera anticipada el vínculo con la firma Dorinka, responsable de la marca ChangoMás, cuyo contrato finaliza a fines de 2026.

Además del impacto económico, la alianza apunta a consolidar al Estadio Monumental como un escenario de referencia internacional, capaz de recibir grandes giras globales y artistas latinoamericanos. DF Entertainment liderará la llegada de shows internacionales, mientras que Dale Play Live se enfocará en el circuito regional.

Otro punto destacado del convenio es el beneficio para los socios: River informó que habrá un cupo de hasta 10.000 entradas en preventa para cada espectáculo, otorgando prioridad a los socios en la compra de tickets.

Con este acuerdo, el club suma una fuente clave de previsibilidad financiera, que podrá destinarse a inversiones deportivas, obras de infraestructura y reducción de deuda, en un contexto marcado por la reciente ampliación y modernización del estadio.