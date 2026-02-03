Racing perdió con Tigre y profundiza su mal momento

La Academia cayó 3-1 en Victoria, sumó su tercera derrota seguida y sigue sin levantar en el Apertura. Tigre fue eficaz y alcanzó a River en la cima del Grupo B.
 
Deportes03/02/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

Racing Club volvió a dejar una imagen preocupante en el inicio del Torneo Apertura 2026. Este lunes, el equipo dirigido por Gustavo Costas perdió 3-1 frente a Tigre en el Coliseo de Victoria y acumuló su tercera derrota consecutiva en el certamen.

El conjunto local fue superior en el primer tiempo y dominó las acciones, aunque se encontró varias veces con las respuestas del arquero Facundo Cambeses. La resistencia de Racing se quebró sobre el cierre de la etapa inicial, cuando David Romero abrió el marcador para el Matador, reflejando lo que ya se veía en el desarrollo.

En el complemento, La Academia mostró una leve reacción y logró empatar el partido a través de Gabriel Rojas, que apareció por el sector izquierdo para poner el 1-1. Sin embargo, cuando parecía que Racing podía acomodarse, volvió a cometer errores defensivos que resultaron decisivos.

Primero, Ignacio Russo aprovechó una desatención en el fondo para volver a poner en ventaja a Tigre, y ya en el final apareció Gonzalo Martínez. El Pity, que había ingresado minutos antes, se escapó en una contra y definió con categoría para sellar el 3-1 definitivo, desatando la celebración en Victoria.

Con este triunfo, Tigre alcanzó a River Plate en lo más alto del Grupo B, mientras que Racing profundiza su crisis futbolística y queda obligado a reaccionar de inmediato para no comprometer su campaña en el Apertura.

