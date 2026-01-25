El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el Gobierno nacional avanzará durante este año con la baja de la edad de imputabilidad, en el marco de una reforma integral del Código Penal impulsada por la gestión de Javier Milei.

Según expresó el legislador, la decisión responde a “un mandato claro” de la ciudadanía y se inscribe dentro de la política de seguridad que promueve el oficialismo, basada en el concepto de “tolerancia cero” frente al delito. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, afirmó.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Menem sostuvo que la reforma no admite “medias tintas” y remarcó que el objetivo es que “el que las hace, las paga”. En ese sentido, señaló que el sistema penal juvenil debe adaptarse a las demandas actuales de la sociedad.

El debate volvió a tomar fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón, un caso que reavivó la discusión pública sobre la responsabilidad penal de los menores. En ese contexto, la ahora senadora nacional Patricia Bullrich manifestó su respaldo al proyecto y recordó que la Ley Penal Juvenil había quedado frenada en el Congreso anterior.

Cabe recordar que en 2025 el propio presidente Milei había solicitado el tratamiento del tema en la apertura de sesiones ordinarias. El proyecto dictaminado proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con una pena máxima de 15 años y únicamente para delitos graves, priorizando además sanciones alternativas como tareas comunitarias y medidas de reparación.

Si bien la iniciativa había reunido el respaldo necesario de distintos bloques parlamentarios, su tratamiento quedó postergado. Ahora, el Gobierno busca incluirla nuevamente dentro de la reforma del Código Penal que será eje del debate legislativo en los próximos meses.