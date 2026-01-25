Cúneo Libarona apoyó el debate de la Ley Penal Juvenil
El ministro de Justicia consideró urgente actualizar la normativa vigente y afirmó que el nuevo sistema buscará reeducar y resocializar a los menores en conflicto con la ley.
Martín Menem confirmó que la medida forma parte de la reforma del Código Penal y aseguró que responde a un mandato expresado en las urnas.Política 25/01/2026LORENA ACOSTA
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el Gobierno nacional avanzará durante este año con la baja de la edad de imputabilidad, en el marco de una reforma integral del Código Penal impulsada por la gestión de Javier Milei.
Según expresó el legislador, la decisión responde a “un mandato claro” de la ciudadanía y se inscribe dentro de la política de seguridad que promueve el oficialismo, basada en el concepto de “tolerancia cero” frente al delito. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, afirmó.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Menem sostuvo que la reforma no admite “medias tintas” y remarcó que el objetivo es que “el que las hace, las paga”. En ese sentido, señaló que el sistema penal juvenil debe adaptarse a las demandas actuales de la sociedad.
El debate volvió a tomar fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón, un caso que reavivó la discusión pública sobre la responsabilidad penal de los menores. En ese contexto, la ahora senadora nacional Patricia Bullrich manifestó su respaldo al proyecto y recordó que la Ley Penal Juvenil había quedado frenada en el Congreso anterior.
Cabe recordar que en 2025 el propio presidente Milei había solicitado el tratamiento del tema en la apertura de sesiones ordinarias. El proyecto dictaminado proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con una pena máxima de 15 años y únicamente para delitos graves, priorizando además sanciones alternativas como tareas comunitarias y medidas de reparación.
Si bien la iniciativa había reunido el respaldo necesario de distintos bloques parlamentarios, su tratamiento quedó postergado. Ahora, el Gobierno busca incluirla nuevamente dentro de la reforma del Código Penal que será eje del debate legislativo en los próximos meses.
El ministro de Justicia consideró urgente actualizar la normativa vigente y afirmó que el nuevo sistema buscará reeducar y resocializar a los menores en conflicto con la ley.
La ministra de Seguridad confirmó cifras récord tras el refuerzo de controles migratorios en fronteras, aeropuertos y operativos urbanos.
El tema fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias del Congreso mediante un decreto presidencial firmado este martes.
ATE Zárate acusó al presidente de la empresa por contrataciones con presuntos sobreprecios del 140% en servicios de limpieza para centrales nucleares.
El jefe de Gabinete confirmó que el proyecto será parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La Casa Rosada avanza con la reforma del IOSFA y la creación de una nueva Agencia de Seguridad Migratoria, mientras continúa la reestructuración del Gabinete con la salida de un funcionario de bajo perfil.
Tras rechazar a River y Boca y caerse su pase a Europa, el delantero podría regresar al equipo ante Talleres.
El extremo surgido en Vélez vuelve desde Estados Unidos y se suma al Canalla a préstamo por una temporada.
El delantero japonés ingresó en el triunfo ante Sarmiento y quedó en la historia del fútbol argentino.
El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal vía VAR para Rosario Central que generó fuertes reclamos del conjunto cordobés.
El delantero de Cruzeiro abrió el marcador ante Atlético Mineiro y celebró de manera insólita tras recibir un vaso de cerveza desde la tribuna rival.
La Casa Rosada avanza con la reforma del IOSFA y la creación de una nueva Agencia de Seguridad Migratoria, mientras continúa la reestructuración del Gabinete con la salida de un funcionario de bajo perfil.
Este domingo se disputó la primera fecha del certamen provincial, con 20 encuentros jugados sin inconvenientes en distintos puntos de Santa Fe.
El foco se detectó en un hospital de Bengala Occidental y afecta a personal de salud. Una enfermera permanece en coma y se activaron medidas sanitarias de emergencia.