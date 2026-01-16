Santa Fe pidió revisar la tarifa del gas y Nación investigará el esquema
La Provincia cuestiona un sistema tarifario basado en un mix de gas que ya no existe y asegura que la corrección podría mejorar la competitividad industrial.
Provincia intensificó los controles de peso y aplicó multas millonarias para proteger rutas y mejorar la seguridad vial.Santa Fe16/01/2026SOFIA ZANOTTI
Durante enero, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante operativos de control de peso de camiones en distintos puntos del territorio, con resultados que encendieron alertas. En algunos casos se detectaron excesos de carga de hasta 25.000 kilos, una infracción que puede derivar en multas de hasta 18 millones de pesos.
Los controles se realizaron de manera conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, principalmente sobre rutas con alto tránsito de transporte pesado. Además del pesaje, los agentes verificaron documentación y realizaron controles de alcoholemia.
Según los datos oficiales, entre el 5 de enero y la fecha se desarrollaron 19 operativos, en los que se pesaron 195 camiones y se efectuaron 382 controles documentales. Como resultado, se labraron 10 actas de infracción por exceso de peso. Los casos más graves se registraron en Franck, donde dos camiones superaban el límite permitido en 26.000 y 25.000 kilos. También se detectó un transporte de maquinaria vial con 20.000 kilos de más.
En Pueblo Esther, en tanto, un camionero circulaba con un exceso de 2.500 kilos, lo que derivó en una multa cercana a los 10 millones de pesos.
Desde la Provincia explicaron que las sanciones pueden alcanzar hasta 20.000 Unidades Fijas o incluso la remisión del vehículo, según la gravedad del caso. El secretario de la APSV, Carlos Torres, advirtió que el exceso de carga “no solo deteriora las rutas, sino que altera el comportamiento del camión, haciendo más lenta la frenada y la aceleración, y poniendo en riesgo a todos los usuarios de la vía”.
En Santa Fe se controla tanto el peso por eje como el Peso Bruto Total. Si uno solo de los ejes supera los valores permitidos, ya se considera infracción, incluso cuando el peso total esté dentro del límite. Existen tolerancias específicas y, en casos muy puntuales, se permite regularizar la carga en el lugar para evitar sanciones.
La Provincia cuestiona un sistema tarifario basado en un mix de gas que ya no existe y asegura que la corrección podría mejorar la competitividad industrial.
La intervención se realizó en la zona sudoeste de la ciudad y forma parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el Gobierno provincial.
El gobernador recorrió Venado Tuerto y otras localidades del sur santafesino, donde supervisó avances en infraestructura vial, deportiva y educativa.
La conciliación obligatoria frenó la medida de fuerza, pero el sindicato insiste en una mejora del 8,4% y cuestiona la oferta de los intendentes.
El siniestro ocurrió en la Autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de Sauce Viejo. El conductor tenía 40 años y falleció tras ser internado con heridas graves.
El gobernador Pullaro encabezó la presentación de la Playa Olímpica y remarcó la importancia del legado deportivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El gobernador firmó convenios para pavimentación y alumbrado público LED, y recibió una distinción por parte de la localidad.
Vecinos y conductores acompañan la medida que busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en San Gregorio.
Desde este jueves rige la eliminación total del arancel a celulares importados. La medida ya impacta en los precios de los iPhone, aunque algunas cadenas se habían anticipado.
La apertura de nuevos restaurantes ligados a La 12, por fuera de la marca registrada, generó un fuerte conflicto interno que amenaza la paz antes del inicio del torneo.
El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.
La Justicia Federal homologó una probation por intermediación financiera ilegal y ordenó un aporte millonario para equipar centros de salud de Venado Tuerto.
En un gesto político inusual, el presidente de EE.UU. confirmó que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión en la Casa Blanca. La acción marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y la oposición venezolana.
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó convenios para pavimento e iluminación LED, marcando un hecho histórico para la localidad.