Durante enero, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante operativos de control de peso de camiones en distintos puntos del territorio, con resultados que encendieron alertas. En algunos casos se detectaron excesos de carga de hasta 25.000 kilos, una infracción que puede derivar en multas de hasta 18 millones de pesos.

Los controles se realizaron de manera conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, principalmente sobre rutas con alto tránsito de transporte pesado. Además del pesaje, los agentes verificaron documentación y realizaron controles de alcoholemia.

Según los datos oficiales, entre el 5 de enero y la fecha se desarrollaron 19 operativos, en los que se pesaron 195 camiones y se efectuaron 382 controles documentales. Como resultado, se labraron 10 actas de infracción por exceso de peso. Los casos más graves se registraron en Franck, donde dos camiones superaban el límite permitido en 26.000 y 25.000 kilos. También se detectó un transporte de maquinaria vial con 20.000 kilos de más.

En Pueblo Esther, en tanto, un camionero circulaba con un exceso de 2.500 kilos, lo que derivó en una multa cercana a los 10 millones de pesos.

Desde la Provincia explicaron que las sanciones pueden alcanzar hasta 20.000 Unidades Fijas o incluso la remisión del vehículo, según la gravedad del caso. El secretario de la APSV, Carlos Torres, advirtió que el exceso de carga “no solo deteriora las rutas, sino que altera el comportamiento del camión, haciendo más lenta la frenada y la aceleración, y poniendo en riesgo a todos los usuarios de la vía”.

En Santa Fe se controla tanto el peso por eje como el Peso Bruto Total. Si uno solo de los ejes supera los valores permitidos, ya se considera infracción, incluso cuando el peso total esté dentro del límite. Existen tolerancias específicas y, en casos muy puntuales, se permite regularizar la carga en el lugar para evitar sanciones.