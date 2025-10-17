El caso Braida en Boca: del pedido de Russo al banco sin minutos

Malcom Braida fue uno de los refuerzos que Boca Juniors incorporó en el último mercado de pases. Su llegada tuvo el aval directo de Miguel Ángel Russo, quien lo había dirigido en San Lorenzo, donde el cordobés fue uno de los jugadores más regulares y hasta capitán en algunos encuentros. Sin embargo, su presente en el Xeneize dista mucho de aquel rendimiento: hace siete partidos que no ingresa al campo de juego.

El volante por izquierda, oriundo de Colonia Caroya, arribó a principios de junio a cambio de 1,8 millones de dólares, justo cuando el plantel se preparaba en Miami para disputar el Mundial de Clubes. Debutó frente al Bayern Múnich, participó también ante Auckland City y, de regreso al país, comenzó el Torneo Clausura como titular. Jugó desde el arranque ante Argentinos Juniors, Unión y Atlético Tucumán, además de sumar minutos en la Copa Argentina.

Su último partido fue el 9 de agosto, en el empate 1 a 1 frente a Racing en La Bombonera. Luego de una molestia física que lo marginó del duelo contra Independiente Rivadavia, perdió su lugar en el once inicial y ni siquiera ingresó desde el banco en los seis compromisos posteriores.

En las últimas semanas, el cuerpo técnico lo probó como posible reemplazante de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo, una posición que ya conocía de su paso por San Lorenzo. Pero con el ex-Rosario Central afianzado y sin rotación por otras competencias, las chances de Braida parecen cada vez más limitadas.

A cuatro meses de su arribo, su situación se asemeja a la de otros refuerzos que llegaron con expectativas y hoy ocupan un rol secundario, como Agustín Martegani, Ignacio Miramón o Lucas Janson. Su futuro inmediato en el club es una incógnita.