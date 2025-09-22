Lamine Yamal ganó su segundo Trofeo Kopa consecutivo

Kicillof confirmó que la AFA gestionará el estadio Único
El gobernador bonaerense anunció que la AFA se hará cargo del estadio Diego Armando Maradona de La Plata y pondrá en marcha un plan de obras en el recinto.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.Deportes22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Lamine Yamal volvió a hacer historia. El joven delantero del Barcelona se quedó por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, la distinción que entrega la revista France Football al futbolista sub-21 más destacado de la temporada.
El atacante culé, de apenas 18 años, superó en la votación a su compañero Pau Cubarsí, a los jugadores del PSG Joao Neves y Désiré Doué, y al defensor del Real Madrid Dean Huijsen. Con este logro, confirma su condición de referente de la nueva generación del fútbol mundial.
La temporada de Yamal fue clave para el Barcelona: brilló junto a Raphinha y Pedri y resultó determinante en la obtención de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su actuación lo instaló también como candidato al Balón de Oro de este año.
El Trofeo Kopa, que se entrega desde 2018, tuvo a otros barcelonistas en su palmarés como Pedri y Gavi. Con las dos conquistas de Yamal, la Masía refuerza su tradición de producir talentos de clase mundial.
En la gala, Yamal agradeció a su club, a la Selección española y a su familia, y dejó un mensaje para los hinchas culés: “Espero poder seguir trabajando y conseguir muchos más”.
El Xeneize lo ganaba 2-0 con goles de Battaglia y Merentiel, pero el Ferroviario reaccionó con Florentín y Gómez para sellar la igualdad en la novena fecha del Clausura.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El argentino largará 16° en el GP de Azerbaiyán tras un error en clasificación. Reconoció que tenía ritmo para meterse en la Q2.
El Xeneize buscará un triunfo en La Bombonera para sostenerse entre los primeros lugares de la Zona A del Torneo Clausura.
Tras casi dos años y medio en la cima, la “Albiceleste” cayó al tercer puesto detrás de España y Francia.
El Presidente reunió a su núcleo duro en Olivos para encarar la recta final electoral mientras el dólar superó los $1500. El peronismo mueve piezas con Kicillof, Cristina y Massa pensando en 2027.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.
El Ejecutivo avaló la Ley 27.793, pero advirtió que no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.