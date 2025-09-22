Lamine Yamal ganó su segundo Trofeo Kopa consecutivo

Lamine Yamal volvió a hacer historia. El joven delantero del Barcelona se quedó por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, la distinción que entrega la revista France Football al futbolista sub-21 más destacado de la temporada.

El atacante culé, de apenas 18 años, superó en la votación a su compañero Pau Cubarsí, a los jugadores del PSG Joao Neves y Désiré Doué, y al defensor del Real Madrid Dean Huijsen. Con este logro, confirma su condición de referente de la nueva generación del fútbol mundial.

La temporada de Yamal fue clave para el Barcelona: brilló junto a Raphinha y Pedri y resultó determinante en la obtención de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su actuación lo instaló también como candidato al Balón de Oro de este año.

El Trofeo Kopa, que se entrega desde 2018, tuvo a otros barcelonistas en su palmarés como Pedri y Gavi. Con las dos conquistas de Yamal, la Masía refuerza su tradición de producir talentos de clase mundial.

En la gala, Yamal agradeció a su club, a la Selección española y a su familia, y dejó un mensaje para los hinchas culés: “Espero poder seguir trabajando y conseguir muchos más”.