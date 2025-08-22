Herpes zóster: qué es, cómo se manifiesta y la importancia de la prevención

Ataques de pánico en niños: señales y prevención
Cómo reconocer una crisis de ansiedad en la infancia y qué medidas pueden tomar las familias para cuidar la salud emocional de sus hijos.
Salud22 de agosto de 2025
En una nueva edición del ciclo de micros de salud, la farmacéutica Myriam Dillon, en representación del Círculo de Farmacias, abordó un tema poco difundido pero de gran impacto sanitario: el herpes zóster, conocido popularmente como “culebrilla”.
Dillon explicó que la enfermedad se produce por la reactivación del virus de la varicela en el organismo, que permanece latente tras haber padecido la infección en la infancia. Cuando el sistema inmunológico se debilita, el virus puede reaparecer, provocando dolor intenso, fiebre, erupciones en la piel y, en algunos casos, complicaciones que afectan la visión o la audición.
El herpes zóster suele durar entre dos y tres semanas, aunque el dolor neuropático puede extenderse por meses. El tratamiento, señaló la especialista, resulta más efectivo si se inicia dentro de las 72 horas de los primeros síntomas con antivirales como aciclovir, además de analgésicos y cuidados de la piel.
Dillon remarcó la importancia de la prevención. Actualmente existe una vacuna recomendada para todas las personas mayores de 50 años, aunque también puede indicarse en adultos más jóvenes con factores de riesgo. Se aplica en dos dosis y contribuye a reducir significativamente las probabilidades de desarrollar la enfermedad.
“Prevenir siempre es mejor que tratar”, destacó la farmacéutica, subrayando además el rol de la farmacia como centro de salud de cercanía, donde los pacientes pueden recibir orientación y derivación médica en los casos necesarios.
