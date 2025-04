Detuvieron a un hombre en Teodelina por amenazar al intendente y a la policía en redes sociales

En un hecho que encendió las alarmas institucionales en el sur santafesino, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto imputará este lunes a Miguel Ángel R., un hombre de 53 años, por el presunto delito de amenazas coactivas contra el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, y efectivos de la Comisaría Séptima de dicha localidad.



El acusado fue detenido tras la denuncia presentada por el jefe policial, inspector Walter Bogado, quien alertó a la Fiscalía sobre una serie de publicaciones violentas realizadas en la red social Facebook. En estos mensajes, Miguel Ángel R. incitaba abiertamente a la comunidad a rebelarse y lanzaba amenazas personales tanto contra el jefe comunal como contra los agentes policiales.



A la presentación realizada por la autoridad policial, se sumó formalmente el intendente Joaquín Poleri, quien denunció ser víctima de una campaña sistemática de hostigamiento en redes sociales, impulsada por el imputado. Poleri sostuvo ante la Fiscalía que las amenazas no solo afectan su función pública, sino que también han tenido impacto en su entorno personal y familiar.

Entre los mensajes que motivaron la intervención judicial se destacan frases como:

“Tenés una semana para irte sin hacer bulla o se viene la pueblada.”

“Poleri y señor comisario, si no me atienden hago bajar al jefe de la Departamental Gral. López.”

“Tuviste suerte malparido que yo no estaba, sino te dejo en silla de ruedas, falopero.”

Estas publicaciones fueron consideradas por el fiscal Iván Gastón Raposo como una amenaza directa a la seguridad institucional y una incitación explícita a la violencia, lo que derivó en la orden de detención del acusado.



El trabajo de investigación incluyó capturas de pantalla, análisis de perfiles vinculados al imputado —entre ellos uno identificado como “Sergio Darim”, presuntamente falso— y entrevistas con testigos. El equipo de la Comisaría Séptima fue clave para recolectar el material probatorio, que ya fue incorporado a la causa.

La audiencia imputativa se realizará en las próximas horas en Venado Tuerto, donde se le formularán cargos por amenazas coactivas, delito que contempla penas de prisión en caso de ser hallado culpable.

Desde el entorno comunal expresaron preocupación por el clima de tensión generado y llamaron a la comunidad a rechazar cualquier forma de violencia, instando al uso responsable de las redes sociales como herramienta de expresión democrática.