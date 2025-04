En una nueva señal de alineamiento con las políticas comerciales de Estados Unidos, el Gobierno nacional dispuso la flexibilización del régimen de importación para bienes de capital usados. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 273/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El cambio normativo alcanza a productos comprendidos entre los capítulos 84 y 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), permitiendo el ingreso con aranceles reducidos de una extensa gama de bienes industriales, entre ellos maquinaria pesada, aparatos eléctricos, equipos médicos, aeronaves y vehículos ferroviarios, entre otros.

"Los bienes usados que se importen al amparo de esta medida, que no resulten eximidos del pago del arancel por otros regímenes, tributarán un derecho de importación cuyas alícuotas resultarán de incrementar un 100% el nivel del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) que corresponda aplicar", indica el primer artículo del decreto. No obstante, se aclara que el nuevo esquema no superará una alícuota del 35% en ningún caso.

La decisión del Gobierno responde directamente a un pedido del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien en su reciente encuentro con Milei solicitó avanzar en la liberalización del comercio bilateral, en especial en lo que respecta al ingreso de equipamiento usado fabricado en Estados Unidos.

Paradójicamente, esta apertura ocurre en un contexto en el que la administración de Joe Biden impuso recientemente un arancel del 10% a productos argentinos, como parte de una política de protección comercial. La flexibilización, se interpreta, podría ser un gesto para destrabar futuras negociaciones.

Desde el oficialismo justificaron la decisión señalando que busca “profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación de la emergencia económica”. También se destacó que la medida impactará favorablemente en sectores estratégicos como la minería, energía e hidrocarburos.

Con este nuevo paso, el Gobierno refuerza su estrategia de alineamiento con Washington en plena reconfiguración geopolítica, mientras procura atraer inversiones y oxigenar sectores productivos en crisis.