Manuel Quieto, vocalista de la reconocida banda de rock La Mancha de Rolando, fue acusado de protagonizar un violento episodio vial en la Autopista Riccheri, a la altura del peaje de Villa Celina, mano a Capital Federal. Según el relato de Enrique Alejandro Fabián, un joven de 21 años, el artista lo habría embestido con su camioneta, arrastrando su motocicleta varios metros, y luego se habría dado a la fuga.

Todo comenzó, según explicó Fabián, por una maniobra imprudente realizada por Quieto. “Tocó bocina porque se estaba metiendo en un carril del peaje de forma incorrecta”, explicó el motociclista. Este cruce derivó en una discusión que rápidamente escaló. Un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo Quieto, al volante de una Volkswagen Amarok negra, empuja la moto del joven con su vehículo durante varios metros, mientras este intenta dialogar.

“Se mostró muy agresivo, me insultó y me agredió físicamente. No me dejó ni explicarle lo que estaba pasando”, relató Fabián en declaraciones a Clarín. El joven, que se había comprado la moto hacía menos de dos meses, presentó una denuncia penal por destrucción de propiedad privada y agresión sin motivo.

"Trabajo a 33 kilómetros de mi casa y esto me complicó completamente la vida. Solo quiero que se haga cargo de los daños y de lo que hizo", añadió.

Hasta el momento, ni el artista ni su entorno emitieron declaraciones públicas sobre lo sucedido.