Luego del empate 0 a 0 frente a Barcelona de Ecuador en el estadio Monumental, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó el rendimiento colectivo de su equipo, aunque admitió la falta de eficacia en la definición como principal falencia.

“El equipo jugó bien, generó situaciones, pero nos faltó contundencia”, afirmó el director técnico del conjunto de Núñez. Con un tono sereno pero firme, Gallardo aseguró que River fue el claro dominador del partido y sostuvo que “el rival no nos pateó al arco”, haciendo alusión a la postura defensiva del equipo ecuatoriano.

Consultado sobre su grado de preocupación por no haber sumado de a tres en condición de local, el “Muñeco” fue enfático: “Me iría preocupado si el equipo no hubiese tenido juego o situaciones. Hicimos todo para ganar, pero así es el fútbol: a veces el que propone no se lleva la victoria”.

La igualdad dejó a River compartiendo la cima del grupo con cuatro puntos, lo que agrega tensión de cara al próximo compromiso copero ante Independiente del Valle, el miércoles 23 de abril. Antes, el conjunto millonario deberá afrontar dos compromisos clave por la Liga Profesional: el próximo domingo frente a Talleres de Córdoba en el Monumental, y luego ante Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante.

Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River, cerró su análisis con una reflexión autocrítica pero optimista: “No era un partido para empatar. Por lo hecho en cancha, debimos ganarlo. Nos vamos con bronca, pero seguiremos trabajando para corregir la falta de contundencia”.