Después de 728 días sin jugar oficialmente, Ricardo Centurión volvió a pisar un campo de juego. El futbolista argentino de 32 años hizo su debut en Oriente Petrolero de Bolivia durante la derrota por 2 a 1 ante Always Ready, en el marco de la tercera fecha del campeonato local.



Centurión había firmado con el conjunto boliviano hace tres semanas, pero su estreno se demoró hasta que el club liberó un cupo de extranjero tras la salida del dominicano Danco García. Finalmente, el pasado viernes, el mediocampista ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Luis Zeballos, en un partido que generó gran expectativa entre los aficionados.







Durante su participación, el ex Boca, Vélez y San Lorenzo mostró destellos de su calidad: completó la mitad de los regates que intentó, acertó 9 de 11 pases y sumó dos pases clave. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo, que sufrió goles de Álex Rambal y un tanto en contra de Alejandro Meleán. El descuento fue obra de Jonathan Cristaldo, ex Racing y viejo compañero de Centurión.

El último encuentro oficial del atacante había sido el 16 de abril de 2023, cuando defendía la camiseta de Barracas Central en un empate sin goles ante Vélez. Desde entonces, se mantuvo alejado de las canchas debido a conflictos extradeportivos que afectaron su continuidad profesional.



En su presentación con el club boliviano, Centurión aseguró estar atravesando una nueva etapa en su vida. “No estoy serio, pero sí más maduro. Estoy contento, me considero uno de los líderes de este grupo y debo dar el ejemplo”, expresó ante los medios.

El regreso del talentoso jugador argentino se produce en un contexto difícil para Oriente Petrolero, que apenas suma un punto en tres fechas y ocupa la 13° posición. Tras el nuevo traspié, el club decidió cesar al director técnico Rodrigo Venegas. Por su parte, Always Ready lidera la tabla con puntaje ideal.