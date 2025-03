La batalla electoral en la Ciudad de Buenos Aires para elegir a nuevos legisladores promete ser histórica. En un giro inesperado, el PRO ha optado por Silvia Lospennato, actual diputada nacional, como la cabeza de su lista. Este movimiento se da en el marco de una feroz competencia con la libertad avanza de Javier Milei, y en medio de una serie de negociaciones que han involucrado a figuras clave del partido, incluidos Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Karina Milei, quien también tiene aspiraciones dentro del escenario porteño.



Las tensiones dentro del PRO están a la orden del día. Si bien el partido cuenta con una base sólida, el rol de figuras como Horacio Rodríguez Larreta ha generado divisiones internas. En particular, Larreta ha sido percibido como un "traidor" por algunos sectores del PRO debido a su tendencia a dividir el electorado histórico del macrismo, lo que podría debilitar la estrategia electoral del partido en la capital.

Por otro lado, la relación con los libertarios sigue siendo complicada. Mientras que Javier Milei expresa admiración por Mauricio Macri, la posibilidad de una alianza completa en CABA está bloqueada, en gran medida por la intervención de Karina Milei, quien, según algunos en el PRO, ha dificultado los intentos de llegar a un acuerdo. "No es el PRO el enemigo, es el kirchnerismo", declaró la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al referirse a la decisión de no llevar adelante una candidatura unificada en la Ciudad.



Entre los nombres que se barajan para acompañar a Lospennato en la lista se encuentran figuras como Fernán Quirós, actual Ministro de Salud de la Ciudad, y Waldo Wolff, quien dejó su cargo en el área de Seguridad del gobierno porteño en medio de diferencias con Patricia Bullrich. La lista parece balancear entre experiencia y renovación, un enfoque clave en el contexto de elecciones tan disputadas.

A medida que la fecha de los comicios se acerca, las tensiones aumentan, y las estrategias del PRO y sus rivales políticos, incluyendo a la Libertad Avanza y al kirchnerismo, se intensifican. Con las encuestas mostrando una competencia cerrada, cada movimiento de los actores políticos podría ser decisivo.