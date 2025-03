Pullaro: “Hacemos que los recursos que las localidades del interior aportan vuelvan en obras públicas”

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este martes la obra de pavimento en el acceso a Jacinto Arauz, departamento Las Colonias. El trabajo, que contó con una inversión de $ 357.644.664,64, se ejecutó en dos tramos: entre la plaza y la Ruta Provincial (RP) N° 72-s y alrededor de la plaza principal. Se trata de un complemento de la obra de la RP N° 4.

Durante la actividad, Pullaro afirmó: “Argentina va a salir adelante si le damos importancia a la producción, al campo y a la industria, si nos esforzamos para generar trabajo y crecimiento económico. Para eso los recursos tienen que empezar a volver al interior productivo. Por eso creo que nosotros tenemos que seguir trabajando unidos, mostrando que es posible salir adelante”.

En ese sentido el gobernador explicó que también “estamos haciendo la repavimentación de la Ruta 4, como tantas rutas que también estamos arreglando en la provincia. Estamos haciendo un plan que lo denominamos 360, para hacer 98 rotondas y garantizar la seguridad vial en la provincia. Había mucha gente que se moría en siniestros viales porque nuestra provincia no tiene un sistema de rotondas que permita circular correctamente donde hay cruces de ruta o donde hay intersecciones de ruta. Lo estamos haciendo aquí también”.

“Todos esos recursos que estamos invirtiendo, lo hacemos porque logramos tener una administración sumamente ordenada. El año pasado invertimos casi 500 millones de dólares y este año vamos a invertir 1.500 millones de dólares. Es más de lo que el Gobierno nacional invirtió y es más de lo que cualquier provincia invirtió en un año muy difícil de la República Argentina. Pero nosotros estamos convencidos que estas obras generan desarrollo, porque para ustedes va a ser mucho más fácil sacar la producción o que venga alguien a producir aquí. Además, genera más igualdad en la provincia. Nosotros tenemos que procurar que los recursos que las localidades del interior aportan a Provincia y Nación le puedan volver en obras públicas”, finalizó Pullaro.

Acceso seguro

Por su parte, el subadministrador de Vialidad Provincial – Zona Norte, Sergio Cardozo, explicó que “esta obra permite una accesibilidad directa a la localidad. Se trata de 1.300 metros que se dividen en dos partes”. En tanto, la diputada provincial Jimena Senn afirmó: “Jacinto Arauz es una localidad pequeña con producción, empuje y que hace que nuestra Provincia crezca. Y lo que estamos inaugurando es un ejemplo más de la presencia del gobierno provincial en municipios y comunas. Vinimos a cumplir con las palabras”.

Por último, el presidente comunal de Jacinto Arauz, Leandro Flores, agradeció al gobernador y sostuvo que “esta obra fue muy soñada y gracias a la decisión de Maximiliano Pullaro pudimos concretarla. Cuando comenzó la obra, los vecinos no nos creían, hoy me tocó inaugurarla. Estamos muy agradecidos porque muchos presidentes comunales han querido hacer obras y no han podido, pero hoy lo logramos”.

Participó también de la actividad el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola.

Detalle de las obras

En el camino, se realizó el alteo y la pavimentación, desarrollando un paquete estructural compuesto por una sub-base de suelo cal de 18 centímetros de espesor; una base de suelo seleccionado, arena y cemento; los correspondientes riegos de liga y curado; y una carpeta de concreto asfáltico de 7 centímetros de espesor y 6 metros de ancho.

Entre los trabajos complementarios, se construyeron nuevas alcantarillas transversales y laterales, el alteo de línea eléctrica y la construcción de un nuevo sistema de iluminación en la zona de enlace entre las RP 76-s y 4.

Rotonda entre la RP N° 4 y la RP N° 80s

Previamente el gobernador recorrió la obra de la rotonda entre la RP N° 4 y RP N° 80s, en el ingreso a las localidades de María Luisa y Progreso. Con una inversión de $ 5.932.061.231,28, los trabajos presentan un 45% de avance de obra. Se realizaron trabajos escalonados de suelo cal, hormigón antibombeo y hormigón para capa de rodamiento y manteniendo la transitabilidad de la zona. En las próximas semanas se seguirán ejecutando las tareas de hormigón para capa de rodamiento. Finalizada esta tarea, se coordinará para habilitar el tránsito en la obra nueva y así poder intervenir el sector faltante.