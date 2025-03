Resultados primera "A"

- Peñarol 2 vs Gral. Belgrano 0

- Teodelina 1 vs Sarmiento 3

- Centenario 1 vs Sportsman de Carmen 3



Hoy lunes.

- Belgrano vs UyC

- Juv. Pueyrredón vs Sportivo S.S.

- Hughes vs Racing



Mañana martes

- Studebaker vs Jorge Newbery

- Rivadavia vs Atlético Elortondo

Resultados primera "B"

Zona 2 de los clubes cañaseños

- Sportsman 0 vs San Martín 1

- Independiente 2 vs Los Andes 0

- San Jorge 3 vs Náutico 0

- Nueva Era 1 vs Sp. María Teresa 2

- Juventud Unida 4 vs Depo Chapuy 1



Columnista :

José Luis Cardozo