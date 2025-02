Argentina Sub 20 vs. Brasil, por el Sudamericano 2025: a qué hora juegan, formaciones y dónde ver en vivo

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará a Brasil este jueves, desde las 22 en el Estadio Olímpico de la UCV de Caracas, por la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Venezuela y otorga cuatro cupos para el venidero Mundial de Chile que se disputará en septiembre.

Si bien la Albiceleste y la Verdeamarela -ambos ya clasificados a la cita mundialista- ya se vieron las caras en el presente certamen cuando en la fase de grupos el conjunto comandado tácticamente por Diego Placente acertó una increíble goleada por 6-0, el encuentro próximo contará con otros condimentos ya que si el combina nacional le gana nuevamente a la Canarinha, no importa cuál sea el resultado, se consagrará campeón a falta de una fecha debido a que llegará a 12 unidades y le sacará tres a su acérrimo rival. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y mucho más.

El equipo de Placente ha ido de mayor a menor en el certamen y tras darle el golpazo anteriormente mencionado a la Canarinha en la primera jornada, igualó con Colombia 1-1, logró un triunfo por 1-0 sobre Bolivia y cerró su participación en el grupo con un empate ante Ecuador.

Ya en el hexagonal final también arrancó con el pie derecho, ya que derrotó 2-1 a Chile con goles de Agustín Ruberto e Ian Subiabre, venció 4-3 a Uruguay con tantos de Claudio Echeverri y Maher Carrizo, y viene de superar a Colombia por 1-0 para obtener la tan ansiada clasificación a la cita ecuménica. Ahora, Argentina buscará un nuevo triunfo para no solamente volver a ganarle a Brasil, sino para dar la vuelta olímpica en sus narices.

La posible formación de Argentina vs. Brasil, por el Sudamericano Sub 20

Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

El probable once inicial de Brasil vs. Argentina, por el Sudamericano Sub 20

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas decida el equipo. DT: Ramón Menezes.

Selección Argentina Sub 20 vs. Brasil: cómo ver y datos del partido

Hora: 22.00

TV: D Sports

Estadio: Olímpico UCV, Caracas