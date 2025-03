Courtois arremete contra Simeone y Atlético de Madrid: "Estoy harto de ese victimismo"

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, no dejó pasar las recientes críticas de Diego Simeone tras el polémico penal que se le anuló a Julián Álvarez durante el partido de la Champions League. En declaraciones contundentes, la belga expresó su hartazgo por lo que considera un constante "victimismo" por parte del Atlético de Madrid.







"Estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así", dijo Courtois, quien no ocultó su malestar por las quejas emitidas desde el lado colchonero. El arquero de 32 años también cuestionó la postura de Simeone, quien había dicho que los árbitros no vieron claramente el doble toque en el penal de Álvarez. En una rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino dijo: "Acabo de ver la imagen, dicen que cuando patea toca la pelota con el pie de apoyo, pero la pelota no se mueve. ¿Ustedes la vieron? ¿La tocó o no la tocó?".

Ante estas declaraciones, Courtois insistió en que la decisión de los árbitros era correcta, apuntando a la precisión del VAR: "Con la tecnología lo han visto claro desde la sala VAR donde tienen muchas cámaras e imágenes y creo que ha sido claro".

Además, el arquero belga no desaprovechó la oportunidad de criticar el estilo de juego del Atlético, especialmente tras el gol anulado. "Si vas ganando 1 a 0 desde el primer minuto y luego no intentas buscar el segundo, creo que quizás ahí está el fallo de su partido", sentenció Courtois, dejando claro su descontento con la actitud defensiva del equipo de Simeone.

La tensión entre ambos equipos se palpó durante todo el encuentro, y estas declaraciones de Courtois solo intensifican la rivalidad que ya existe entre Real Madrid y Atlético de Madrid.