Escándalo en Europa por un triángulo amoroso entre una figura del Real Madrid, una influencer y un jugador de la NBA

Aunque ellos todavía no confirmaron su romance, esta semana se dieron a conocer fotos de Jude y Ashlyn en distintas citas. Sumado a esto, en el último partido del Real Madrid, donde venció al Salzburgo por 5-1 en la Champions League, se la vio a la modelo en el estadio luciendo una remera del equipo acompañada por la madre del futbolista.

Cómo comenzó el triángulo amoroso que desató la polémica

La polémica sobre este amorío surgió cuando se expandieron los rumores de que Castro, ex pareja del actor Michael B. Jordan y de Lamelo Ball, habría comenzado la relación con el futbolista sin haber terminado su vínculo con Terance Mann.

Qué dijo su expareja sobre los rumores

Ante esto, el basquetbolista declaró en un vivo de Tik Tok que no están juntos desde hace un tiempo. “Ashlyn es genial, gente. No sé por qué todo el mundo la critica por cualquier cosa. No hemos estado juntos durante mucho tiempo. Déjenla hacer lo suyo”, comentó.

También dijo: “El 90 por ciento de las cosas que veo en internet sobre Ash son falsas, es una locura. Déjenla vivir, déjenla hacer lo suyo, déjenla ser ella misma. Cuando conocí a Ash, ella tenía sus propias cosas, su propio dinero, su propio estilo. Nos conocimos a través de un amigo, ella no estaba aquí tratando de ver quién era yo ni de hacer nada de eso".

Por parte de Bellingham, por el momento no declaró nada. Lo único que se sabe es que todavía mantiene activo su perfil en la aplicación de citas para famosos “Raya”. Esta app vincula las cuentas de los miembros con sus páginas verificadas de Instagram.

Esta situación genera dudas en los seguidores, cuestionando el compromiso de Jude con la modelo o sugiriendo que es simplemente un descuido y que se olvidó de cerrarlo.