El amor entre Coty Romero y Nacho Castañares llegó a su fin. La pareja, que se había convertido en una de las más queridas del mundo del espectáculo desde su paso por Gran Hermano 2022, decidió separarse tras varios meses juntos. La noticia se confirmó en LAM (América), donde revelaron detalles sobre la sorpresiva decisión.

Todo comenzó con pequeños indicios en redes sociales: fotos eliminadas, historias destacadas que desaparecieron y un silencio llamativo entre ambos. Los fanáticos, atentos a cada movimiento, empezaron a especular hasta que Fefe Bongiorno lo anunció. “Yo trabajo con los chicos, hacemos el programa todos los días. No se vio nada raro. Estaban bien. Y justo hacía poco se habían dado ese anillo de promesa”, comentó con sorpresa. No obstante, las señales ya estaban ahí para quienes supieron leerlas.



La confirmación también llegó de la mano de Pepe Ochoa, quien reveló una conversación privada con la influencer. “Nos tomamos un tiempo, después veremos. No es nada grave, sino que no estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes”, fue la respuesta de la joven, en un intento de restarle dramatismo a la situación. Pero detrás de esas palabras, la tormenta emocional ya era evidente.

La que terminó de desnudar el impacto de la ruptura fue Juli Argenta, quien mantuvo un diálogo más profundo con la excompetidora. “Le pedí que saliera al aire en LAM, pero me pidió disculpas. Me dijo que no podía porque está llorando desconsoladamente todo el día, que está muy mal”. La influencer se sinceró aún más: “No me siento en un buen momento. La presión de las redes me lastima mucho. Estoy adaptándome a esta vida nueva”.



La joven, oriunda de Corrientes, también enfrenta otro desafío personal: por primera vez, estará sola en Buenos Aires. Su amiga y compañera de hogar se mudará para continuar sus estudios, dejando a Romero en un escenario inédito de soledad. “Va a intentar con terapia y redescubrir esta situación”, agregó Argenta, resaltando que la separación no fue un conflicto de pareja tradicional, sino una decisión personal de la muchacha para encontrar su equilibrio emocional.

Desde que su romance se hizo público, Coty y Nacho fueron el centro de atención en redes. Los primeros rumores comenzaron en mayo del año pasado, cuando se filtró un video de ellos besándose en un boliche. Aunque intentaron negarlo, finalmente ella confirmó el romance con una imagen en su cuenta secundaria de Instagram, donde se veía un tatuaje inconfundible en la oreja de su novio. Desde entonces, los seguidores siguieron cada paso de la pareja, celebrando sus momentos juntos y especulando sobre su futuro.

Ahora, en medio de este difícil momento, la influencer decidió alejarse de la exposición mediática y enfocarse en su bienestar emocional. Si bien este problema ha sido recurrente en su vida, lo cierto es que una vez más decidió darle suma importancia para mejorar a futuro. Por su parte, Castañares aún no hizo declaraciones, aunque según Ochoa, intentó comunicarse con él para que le dé su versión de los hechos luego del gran revuelo que causaron entre los fanáticos del reality.

Las redes no tardaron en reaccionar y el tema se convirtió en tendencia en cuestión de horas. “Me gustaba la pareja”; “Pensé que iban a durar más”; “El entorno de Nacho seguro tuvo que ver con esto”; “Para mí vuelven dentro de poco”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el pasar del tiempo.

Los fanáticos de la pareja, que durante meses idealizaron su relación, ahora se preguntan si habrá una reconciliación en el futuro o si esta historia de amor llegó a su capítulo final. Así, la incertidumbre del futuro de este noviazgo quedó en el aire. Mientras, Nacho guardó silencio, Coty expuso sus emociones sin filtros ante sus seguidores.