Las palabras que usó la China Suárez para confesarle a Wanda Nara su affaire con Mauro Icardi: “No quiero que sufras”

El Wandagate sigue arrojando nueva información que reaviva la polémica. A casi cuatro años de que estallara el escándalo por la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, detalles inéditos de la conversación que mantuvieron la actriz y Wanda Nara salieron a la luz. Fue Yanina Latorre, en LAM (América) y en su propia cuenta de Instagram, quien filtró los chats que dejaron expuesta la verdadera dinámica del triángulo amoroso que sacudió el mundo del espectáculo.

Las capturas de pantalla muestran cómo Wanda encaró directamente a la China tras descubrir la traición. En los mensajes, la actriz intentó minimizar el hecho y aseguró que Icardi le había hecho creer que su relación con Nara estaba rota. “Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos. No quiero que sufras. Te vuelvo a pedir perdón. Yo no sabía que estaba loco”, le escribió Suárez, en un aparente intento de distanciarse del escándalo, mientras le enviaba una foto de la charla que mantuvo con el deportista.

Sin embargo, la empresaria no dio tregua y le recordó que tenía pruebas de todo lo ocurrido. “Pero me dijo que no transaron. Me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira”, le recriminó en otro mensaje, dejando en evidencia la contradicción en el relato de la artista. Suárez, incómoda, intentó esquivar la conversación y eliminó algunos mensajes en el chat, algo que la conductora notó de inmediato: “Borro porque ya me da pánico todo”.

El intercambio continuó y la exintegrante de Casi Ángeles, en un tono más conciliador, trató de hacerle ver a Wanda que Icardi aún la amaba. “Mirá, te hablo como si fuera una conocida, una X. Sin haber estado en el medio de nada. Si pelean, hablen, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y él te lo está demostrando”, le sugirió.

Pero la respuesta de la animadora fue contundente. Mientras que la cantante hablaba de recomponer la relación, la empresaria se mostraba incrédula y dejó en claro su enojo. “Me chupa un huev…”, escribió sin rodeos, mientras explicó que los actos de su pareja habían roto por completo su confianza y estaba lejos de querer una reconciliación.



Por otro lado, también salieron a la luz chats entre Nara e Icardi, en los que el futbolista intentaba desesperadamente recuperar su matrimonio luego de su encuentro con la China en un hotel de París. En uno de los mensajes filtrados, el entonces jugador del PSG le aseguró: “Vos valés la pena y lo que siento por vos es real. Vale la pena pelear y luchar por amor verdadero”.

Sin embargo, la madre de sus hijas no parecía dispuesta a perdonar tan fácilmente, en especial luego de los detalles que conoció minutos atrás. En ese marco, su respuesta fue lapidaria: “No voy a pelear por alguien que vio desnuda a otra mina”.

Estas conversaciones dejaron entrever el nivel de tensión que existió entre los protagonistas en ese momento y confirmaron que, lejos de ser un simple desliz, la infidelidad del futbolista con la actriz fue un golpe profundo en su relación con la empresaria. Así, no solo tuvo lugar el comienzo de un final que todavía da de qué hablar, sino también una ruptura que impactó de lleno en su familia, separándola por completo años más tarde. En esa oportunidad, fue la propia tercera en discordia la que le contó a Wanda con detalles cómo había sido el affaire con su por entonces esposo.

A pesar de los intentos de ambos por dejar el escándalo atrás, el Wandagate sigue sumando capítulos. Ahora, con el divorcio ya en marcha en medio de constantes polémicas y la confirmación del romance entre Mauro y la China, estas revelaciones solo agregan más leña al fuego de una historia que parece no tener final.