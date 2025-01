La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de febrero, pero ha advertido que algunos beneficiarios de las Becas Progresar podrían dejar de percibir su asignación si no cumplen con un requisito académico fundamental.

Motivos por los que ANSES dará de baja las Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano estableció que los estudiantes que no aprueben al menos el 50% de las materias del ciclo vigente y no mantengan la regularidad escolar, no recibirán los pagos de la beca.

El proceso de inscripción y renovación se abrirá en marzo de 2025. Hasta entonces, aquellos que no cumplan con los requisitos no verán acreditados los pagos, que actualmente ascienden a $35.000 tras la suba del 75% en septiembre.

Cómo evitar la suspensión y recuperar la beca

Si un beneficiario ha sido suspendido por no certificar su regularidad escolar, puede realizar un reclamo siguiendo estos pasos:

1️⃣ Ingresar a la web oficial de Becas Progresar con usuario y contraseña.

2️⃣ Actualizar la Declaración Jurada (DDJJ) con la información educativa correcta.

3️⃣ Revisar periódicamente el portal para verificar actualizaciones o respuestas a su solicitud.

Desde 2024, las instituciones educativas deben realizar tres certificaciones anuales de la regularidad escolar de forma digital. Si una institución no ha realizado el trámite, el estudiante debe gestionar el reclamo directamente desde el portal del programa.