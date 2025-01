Milei responde a sus críticos: “No nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación”

En medio de la polémica generada por su reciente discurso en el Foro de Davos, el presidente Javier Milei volvió a defender su postura este domingo, lanzando duras críticas a quienes lo cuestionaron. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló que las críticas en su contra buscan “desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlos” y acusó a varios referentes de utilizar “falacias” para desacreditarlo.

Entre los mencionados por Milei figuran el periodista Ernesto Tenembaum, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el escritor Alejandro Borensztein, a quienes señaló por sumarse a una “campaña de indignación” basada, según él, en “cosas que nunca dijimos”.

El presidente reafirmó su posición contra lo que denominó la “agenda woke”, argumentando que busca expandir el Estado y limitar las libertades individuales. “No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos”, sentenció, agregando que no permitirá que el Estado imponga un trato desigual ante la ley.

En su publicación, Milei también destacó que su mensaje en Davos fue tergiversado. “La respuesta de las élites globales y locales fue acusarnos de cosas que no dijimos. No les funcionó en la campaña y no les va a funcionar ahora”, subrayó.

El jefe de Estado también defendió su ideología liberal y el respeto irrestricto a la vida del prójimo, afirmando que continuará en su lucha por “rescatar este país de sus garras”.

Por último, Milei instó a sus críticos a no interponerse en su camino. “La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo”, concluyó.

La controversia surge luego de que en Davos el presidente calificara a las versiones extremas de la ideología de género como “abuso infantil” y mencionara un caso de abuso en EE.UU. relacionado con una pareja homosexual. Sus declaraciones generaron indignación en diversos sectores políticos y sociales, que las calificaron de discriminatorias y generalizadoras.