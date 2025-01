El método de un Gallardo "por mucho tiempo": cómo convence a los jugadores para River

Marcelo Gallardo movilizó a todo el mundo River en el mediodía del jueves, a partir de la decisión de hablar públicamente por primera vez en 2025, después de 50 días de silencio ante los micrófonos. Se refirió al mercado de pases, la mejoría de Borja y la intención de armar "el mejor plantel y equipo posible", pero también reveló su secreto para seducir a los jugadores del fútbol europeo para que se pongan la banda roja.

Para poder repatriar a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi en este mercado, y Germán Pezzella y Marcos Acuña en el anterior, el Muñeco remarcó que es importante apelar a las fibras más íntimas: "Lo siento como un logro. No es fácil volver al fútbol argentino y a la Argentina cuando estás afuera. Tengo que convencer desde el sentimiento. Yo estoy acá porque me gusta y quiero a mi país. River, para mí, es todo. Si yo no sintiera eso, ¿cómo hago para convencerlos a ellos?".

En este camino, dejó un mensaje claro y fuerte, que los hinchas tomaron también como una especie de guiño sobre su futuro en el banco de suplentes de la Avenida Figuero Alcorta 7597. "No podría hacerlo si a la primera de cambio me quiero ir o gano un torneo y quiero irme a dirigir a otro lado. Yo estoy acá porque quiero estar durante mucho tiempo. Cuando hablo con ellos, les digo que el club está en condiciones para hacer algo bueno", firmó.

Desde que regresó a la dirección técnica, el Millonario cambió su método de negociación. Primero, Gallardo se encarga de comunicarse personalmente con el apuntado y hacerle saber del interés de tenerlo en sus filas. Una vez que recibe el OK, la dirigencia encabezada por Jorge Brito envía una oferta formal y encara las negociaciones con su par.

A su vez, brindó un detalle sobre la charla que mantuvo con Enzo Pérez, antes de que se fuera de Estudiantes de La Plata para tener su segundo ciclo en Núñez, e hizo hincapié en una máxima fundamental a la hora de buscar ex: "A él le dije que no hago obras de beneficiencia. Jugó 40 y pico de partidos con 38 años. Lo conozco y sé lo que me puede dar. Considero que es importante y confío en que va a competir como todos. Su actualidad era el primer signo, además de lo que representa él, de que podía volver ahora".

Por último, Gallardo generó la sonrisa de los hinchas que lo siguieron desde sus casas cuando mencionó el factor final clave para recibir el sí del futbolista: “Se naturaliza que vayan 85 mil personas al Monumental sin importar ni el día, ni el rival, y eso no pasa en ningún lado del mundo. Ese clima que se vive también seduce a los jugadores a venir”.