San Lorenzo cerró la llegada de una joya colombiana como nuevo refuerzo

El nuevo refuerzo de San Lorenzo llegará desde el fútbol colombiano. Si bien todas las miradas apuntaban a Leonardo Castro, goleador de Millonarios, finalmente la negociación no prosperó y el que vestirá la camiseta azulgrana en este 2025 es Jaime Peralta, gran promesa de Deportivo Cúcuta.

Picante delantero de 19 años y con casi 50 partidos en su espalda, entre ellos un puñado por Copa Sudamericana, llegó a un acuerdo verbal con la dirigencia de Marcelo Moretti y viajará este fin de semana a Buenos Aires para firmar su contrato a préstamo por un año, con cargo y opción de compra por el 70% de su pase.

El técnico Miguel Ángel Russo necesitaba imperiosamente el arribo de un futbolista que pudiera fortalecer el frente de ataque, teniendo en cuenta las salidas de Francisco Fydriszewski y Nahuel Bustos, y el Ciclón le cumplirá el deseo en vísperas del debut en el Apertura frente a Talleres este, desde las 17, en el Nuevo Gasómetro.

Peralta viene de tener rodaje en el 2024: el primer semestre lo jugó con la camiseta de Independiente Medellín (13 partidos, tres goles), aunque no se marchó de la mejor manera, y en la segunda mitad del año se lució con la de Cúcuta (ocho encuentros y cinco conquistas).

Al margen de su notable capacidad para desenvolverse en los últimos metros del campo de juego, el joven atacante también fue noticia tiempo atrás en Colombia por sus problemas de disciplina en DIM, un dato no menor para Russo. “Peralta me venció, es un muchacho joven que intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro veces, perdí la cuenta… no le hago bien protegiéndolo de todo. Es joven, tiene que aprender, pero acá mientras yo esté no juega más”, había expresado públicamente su exentrenador Alfredo Arias.