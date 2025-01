"Indignante confesión: 'Fui uno de los que mató a Cabezas', dijo uno de los asesinos al sobrino del fotógrafo"

Un diálogo inesperado e impactante

A pocos días de cumplirse 28 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, la familia del fotógrafo revive el horror tras un indignante episodio. Gladys Cabezas, hermana de la víctima, reveló en una entrevista radial el reciente encuentro de uno de sus hijos con Horacio Braga, integrante de la banda de Los Horneros, condenada por el homicidio.

El episodio ocurrió en un recital en Baradero. Uno de los sobrinos de Cabezas se acercó a un puesto de comida rápida cuando, en medio de una conversación casual, el parrillero lanzó una frase que dejó al joven atónito: "Fui uno de los que mató a Cabezas."

El sobrino, sorprendido, respondió: "Era mi tío, Cabezas." La reacción del asesino fue fría: "Uy, loco, qué sé yo."



La herida que no cierra

Gladys Cabezas relató que el joven quedó profundamente afectado tras el encuentro y no pudo disfrutar del recital. Horas después, el sobrino decidió grabar a Braga, quien reaccionó con desdén: "Te lo dije y no me dijiste nada, y ahora me venís a filmar." La hermana del fotógrafo identificó al agresor como Braga, uno de los integrantes de la banda que ejecutó el crimen.

Para Gladys, este episodio refleja una profunda falencia en el sistema judicial argentino: "Si en este país hubiera condenas ejemplares, nadie mata a nadie. Porque acá matar es gratis, y encima te jactás de haber matado."



Un crimen que marcó una era

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 tras fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, quien había pedido "un verano tranquilo" luego de ser retratado por el fotógrafo en la playa. En complicidad con su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, Yabrán coordinó el asesinato con Gustavo Prellezo, un ex policía que contrató a la banda de Los Horneros para ejecutar el plan.

El crimen, un atentado contra la prensa y la democracia, se convirtió en símbolo de la impunidad en Argentina. Aunque los responsables fueron condenados, la mayoría recuperó la libertad antes de cumplir sus penas completas.