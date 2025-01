Tras perder ante Sinner, Rune apuntó contra el italiano por su larga atención médica: “No se que le dieron, pero volvió pletórico”

Tras ser eliminado en los octavos de final del Abierto de Australia por Jannik Sinner, el danés Holger Rune cuestionó la atención médica que recibió el italiano cuando el partido transitaba el tercer set (finalizó 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2): “No sé qué tratamiento le dieron, pero volvió pletórico”, en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Fue un día de mucho calor y humedad, yo lo sufrí. Si Jannik tenía problemas es justo que lo hayan atendido, pero el tiempo médico duró demasiado. Me pareció brutal estar parados más de diez minutos en la mitad de una manga”, continuó el joven de 21 años, ganador de cuatro trofeos y número 13 de la ATP.

Por último, el ganador del Masters de París 2022, se refirió al momento en el que el juego fue interrumpido: “Estábamos teniendo una batalla espectacular. Las condiciones eran durísimas y verdaderamente estaba muerto. Estar casi 12 minutos sentado al calor esperando a que regrese me afectó físicamente”. El escandinavo, quien jugará el Argentina Open 2025, concluyó: “La próxima vez debo ser más inteligente”.

Sinner dio positivo en un control antidoping, pero fue considerado inocente

El italiano no superó una prueba realizada en marzo de 2024, durante el Masters de Indian Wells, en el que perdió ante Carlos Alcaraz. Tras su participación, asistió a un control rutinario y en sus muestras se halló Clostebol, sustancia prohibida. Sin embargo, el rey del US Open 2024 no fue declarado culpable por la Agencia Internacional Antidopaje (ITIA).

“El Tribunal ha decidido que Jannik es inocente”, sentenció la ITIA. La entidad expresó que la cantidad de materia presente en el cuerpo del europeo era “menos de una milmillonésima parte de un gramo” y consideró que fue un accidente, obra de un fisioterapeuta del líder de la ATP, quien compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar su dedo y, sin guantes, atendió a Sinner, según alegó la defensa del bicampeón de la Copa Davis con su país.

Sinner le respondió a Rune y explicó cuál fue su molestia

El número uno del mundo, campeón defensor del primer Grand Slam del año, disputado en Melbourne, señaló que fueron “condiciones duras” y detalló: “No me sentía demasiado bien. Me ha costado físicamente como todos lo hemos visto. Vine aquí lo más tarde que pude y sabía que sería muy complicado, porque tenía que jugar contra un gran rival, pero también contra mí. No me pasa nada en la pierna izquierda, cuando no me encuentro del todo bien suelo apoyarme sobre esa pierna, simplemente es un tema de salud”.

En los cuartos de final, el italiano de 23 años enfrentará al local Álex de Miñaur, octavo de la ATP y contra quien tiene un historial invicto de nueve victorias.