Durante los últimos días se dio a conocer el delicado momento que atraviesa Matías Abaldo. Luego de que Gimnasia, club dueño de su pase, anunciara que fue licenciado por tiempo indeterminado "por cuestiones relacionadas a su bienestar"y su representante alertó sobre su salud mental. Este domingo por la noche, el delantero habló de su situación y se mostró mejor.

"Me siento mucho mejor. Agradezco a toda la gente que me escribió, desde vecinos del barrio hasta Edi Cavani y Luis Suárez. Todo ese apoyo me está ayudando mucho", contó el campeón del Mundial Sub 20 con la Selección de Uruguay en una entrevista con Punto Penal. "Jugar en Defensor Sporting es lo ideal porque es mi casa y es donde quiero estar", agregó más tarde.

Edgardo Lasalvia, su representante, reveló que "es muy probable que Matías (Abaldo) juegue este semestre en Defensor Sporting", club del que surgió y donde dio sus primeros pasos entre 2021 y 2023, antes de llegar al Lobo.

El delicado momento de Abaldo

El pasado jueves, Gimnasia anunció a través de las redes sociales que Matías Abaldo fue licenciado de la concentración que realiza el equipo en Uruguay. Además, su representante Edgardo Lasalvia alertó sobre su salud mental.

"Matías está contenido por su familia y será atendido por un psiquiatra. Estoy convencido que las lesiones no ayudaron a que esté bien (NdR: en los últimos meses lo afectó una pubalgia que lo alejó de las canchas)", afirmó en una entrevista con Radio Provincia (AM 1270). Además, afirmó que habla "todo el tiempo con él" y que en su entorno están "preocupados". "No queremos que le pase lo del Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La Salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", alarmó, recordando el suicidio del delantero de Godoy Cruz, que conmocionó a todos en 2021.